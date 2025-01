ERC garantiza su apoyo al decreto ómnibus y acusa a Junts de dejar "tirados" a los catalanes

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha anunciado este lunes que su partido volverá a votar a favor de la aprobación del decreto ómnibus del Gobierno -que aún no tiene fecha- y ha reprochado a Junts que lo tumbara en la primera votación de la semana pasada frenando así la revaloración de las pensiones y las ayudas al transporte público. Su crítica es que la posición del partido de Puigdemont perjudica a los catalanes de a pie que cobran pensiones o que viajan en Rodalies: "ERC nunca dejará tirada a la gente de Cataluña".

La imagen de unidad y proximidad que trataron de transmitir ERC y Junts hace poco con una reunión Puigdemont-Junqueras en Bélgica no ha tardado ni dos semanas en evaporarse. Los republicanos han afeado hoy a los posconvergentes que "olvidan para quienes trabajan" y, en lugar de apostar por mejorar la vida de la gente con las pensiones y las ayudas al tranporte, votant en contra alineándose con el PP y Vox. "Hoy, cuando un catalán tiene que coger el tren, no olvida qué partidos están a su lado y cuáles no", ha zanjado.

Los republicanos buscan crearse un espacio en la polémica por la no aprobación del decreto la semana pasada y lo hacen cargando hacia Junts pero también hacia al PSOE y el Gobierno. Si a Junts le reprochan falta de sensibilidad social, a los socialistas les afean haber llevado la negociación "abusando del tacticismo". "Y quien lo paga es el pueblo de Cataluña", ha concluido. Alamany ha pedido al Gobierno de Sánchez que "se ponga las pilas" y lleven de nuevo a votación el decreto cuanto antes.

Incógnita en el Parlament

Más allá del Congreso, esta semana hay votaciones importantes en el Parlament. La que más, la de dos decretos del Govern de Illa. Uno, para garantizarse la prórroga de los presupuestos y, la otra, para dar marcha atrás al régimen sancionador contra los ayuntamientos que no cumplan con las medidas antisequía. El voto de ERC podría ser decisivo y este lunes los republicanos no han querido despejar la incógnita. Su explicación es que lo harán este mismo martes en una comparecencia desde el Parlament.

Lo lógico es que el decreto presupuestario de Illa cuente con su apoyo, entre otras cosas porque incluye una revaloración del índice que mide las ayudas sociales. Sería pues incongruente acusar a Junts de "dejar tirados" a los catalanes y luego tumbar esta norma en el Parlament. Existen más dudas sobre qué hará ERC con el otro decreto, el de la sequía. Los republicanos fueron partidarios en su día de sancionar a los ayuntamientos que no cumplan con las restricciones de agua por lo que ahora difícilmente pueden apoyar la retirada de este régimen sancionador.

La incógnita que abona ERC sobre qué votará también busca poner de relieve la debebilidad parlamentaria de Illa, que con el apoyo garantizado solo de los 42 diputados del PSC, no tiene garantizada la mayoría para su tramitación. Replica la táctica que no hace tanto aplicaban los propios socialistas cuando los papeles estaban invertidos y ERC lideraba la Generalitat sin mayoría en el Parlament y el PSC le hacía 'sudar' cada votación.