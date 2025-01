Malestar en el PP con el "incendio innecesario" de González Pons: "Deja todo el espacio de Trump a Vox"

La columna de Esteban González Pons en el diario Las Provincias cuestionando abiertamente a Donald Trump - "su poder se fundamenta en el caos circundante, en la ley del más fuerte que todavía mantiene en equilibrio al planeta"- y el futuro que viene de la mano de su Administración, ha causado un profundo malestar en muchos sectores del PP. Incluso entre dirigentes cercanos al eurodiputado, que han salido en su defensa en otros momentos, y que ahora consideran "un incendio innecesario" las palabras del responsable de Internacional en el partido.

Públicamente el mensaje se limita a repetir que "se trata de una opinión personal" que no representa la postura de la formación, como dijo Elías Bendodo este lunes. Pero en privado los reproches se suceden dentro de la propia dirección nacional, a la que González Pons también pertenece, así como en los grupos parlamentarios y en algunos territorios, que recalcan que el portavoz en asuntos exteriores "no puede comprometer" al PP de esta manera en el escenario geopolítico actual.

Y, sobre todo, insisten en que tampoco pueden "regalar todo el espacio a Vox" y la interlocución con la nueva presidencia estadounidense en exclusiva a Santiago Abascal. "¿Pero qué es lo que estamos haciendo?", se preguntan algunos dirigentes.

González Pons alaba en su texto la homilía de Mariann Edgar Budde, la obispa de la Iglesia Episcopal de Washington, D.C. que hace unos días pidió misericordia a Trump "con los extraños, porque todos lo fuimos alguna vez", refiriéndose a los sin papeles que el presidente estadounidense amenaza a diario con deportar, a los niños cuyos padres pueden ser precisamente deportados o los homosexuales. A todos ellos cita Pons -también a los refugiados que huyen de las guerras- poniendo en valor que mientras todos los mandatarios actuales "también Sánchez, le daban la bienvenida a Twitter" -una vez tomó posesión- la religiosa anglicana "le decía la verdad a la cara ante todo Washington".

"Su homilía fue la nota discordante en el entierro de los valores democráticos al que asistimos en medio de un vergonzoso silencio general", zanjó. Entre esos dirigentes que felicitaron a Trump estaba el propio Núñez Feijóo. Y una de las primeras en felicitarle también fue Isabel Díaz Ayuso, que se apresuró a poner la Comunidad de Madrid a disposición para demostrar que España no pertenece a los BRICS -organización multilateral que agrupa a diversas economías emergentes- culpando al Gobierno de contribuir al "aislamiento" de España.

En el PP de Madrid, pero también distintas voces de Génova y en otros niveles del partido insisten en que González Pons no puede poner en duda "la apuesta atlantista" del PP, "gusten más o menos" algunos postulados de Trump. El líder del PP, de hecho, fue crítico hace unos días después de las declaraciones expansionistas que el nuevo inquilino de la Casa Blanca pronunció sobre Groenlandia.

Los populares buscan un pretendido equilibrio en su posición, sin alinearse con las políticas lanzadas por Trump en sus primeros días al frente de la primera potencia económica del mundo -nadie niega la incertidumbre y la inseguridad que generan- pero, al mismo tiempo, dejando muy claro que EEUU es y seguirá siendo un aliado esencial de Europa. Mientras Pedro Sánchez y los partidos de la coalición gubernamental lanzan reproches públicos al presidente estadounidense y muy especialmente a su principal asesor, Elon Musk, el PP viene acusa al presidente de "irresponsable". "Y ahora somos nosotros los que nos volvemos irresponsables y decimos según qué cosas", se lamentan dirigentes populares consultados por este periódico, que vuelven a hacer hincapié en que es "un artículo escrito, pensado y editado" por el responsable de Internacional del partido.

Esperanza Aguirre verbalizó este lunes en unas declaraciones a laSexta esa opinión: "No es un calentón porque lo ha escrito". Y se trata de una reflexión bastante compartida, más allá del PP madrileño. Incluso los dirigentes más cercanos a González Pons y que suelen poner en valor lo que implica ser "un verso suelto" y lo que aporta al partido en términos intelectuales - "todos sabemos cómo es Esteban y no hay que exagerar" dicen- asumen ahora que este charco sí se lo podía haber ahorrado.

En mitad de toda la polémica interna -que Génova trata de minimizar para no desviar la atención de lo importante, el golpe parlamentario que el Gobierno sufrió la semana pasada con el decreto ómnibus- Vox no ha dejado pasar la oportunidad de pasar al ataque. Santiago Abascal pidió explicaciones al propio Feijóo por la columna de González Pons y la reprobación del vicepresidente del Parlamento Europeo en esa institución. "No se puede ir de la mano del autócrata de Sánchez en la oposición a Trump", se quejó Abascal, que ve reforzado todavía más su papel internacional como gran socio del estadounidense y otros líderes como el argentino Javier Milei.

En Vox siempre han tenido en el punto de mira a González Pons y le culpan de otros postulados que el PP mantiene, sobre todo en política internacional y clarísima defensa del proyecto europeo, renegando de muchos de los aliados de la extrema derecha. Sin embargo, las diferencias muchas veces son más de formas que de fondo. Hay un ejemplo que se repite: Abascal carga a menudo contra el PP europeo y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a quien consideran socia prioritaria de Sánchez. Pero la realidad es que Feijóo y Pons están muy distanciados de la alemana, por mucho que sea la jefa del gobierno comunitario y pertenezca a su partido. No es ningún secreto que el verdadero aliado de los dirigentes españoles es Manfred Weber, jefe del PP europeo y rival de la propia Von der Leyen.

En todo caso, las voces críticas con el último episodio de Pons dentro del PP sacuden la formación de norte a sur exigiendo de una vez por todas una postura clara con Trump que, esas mismas voces reconocen que Feijóo "no ha fijado o no ha querido fijar".