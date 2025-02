La España que sí tiene presupuestos: 5 autonomías sin mayorías absolutas logran pactar sus cuentas y 7 fracasan.

No toda España se ha quedado sin presupuestos. Hay 10 comunidades que, al menos, disponen ya de unas cuentas autonómicas actualizadas a 2025 porque han logrado sortear el bloqueo político. En la mitad de ellas era sencillo conseguirlo porque sus presidentes cuentan con apacibles mayorías absolutas, pero en otras cuatro PP y PSOE han podido aprobar las grandes cifras del año con socios diversos. Por el contrario, las opciones de sacar adelante unos nuevos presupuestos se desvanecen en Cataluña y en las seis autonomías donde Vox rompió sus pactos con los populares el año pasado. Las cuentas del Estado también parecen una misión imposible, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer un último intento con Junts y el resto de sus aliados.

Isabel Díaz Ayuso comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno regional, este miércoles. / EFE

Autonomías con mayoría absoluta

Los gobiernos autonómicos que han hecho los deberes son Madrid, Galicia, Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria, País Vasco, Navarra, Canarias y Asturias, además de Ceuta y Melilla. La mayoría absoluta de la que dispone el PP en los cuatro primeros parlamentos y en el de Melilla facilitaba el objetivo sin necesidad de buscar apoyos, lo mismo que le sucedió al PSOE en las Cortes castellanomanchegas. En todos los casos fueron presupuestos expansivos en comparación los anteriores: un 19,6% más en Madrid, un 4,4% más en Andalucía, un 2,6% más en Galicia, un 7% más en La Rioja y un 1,9% más en Castilla-La Mancha.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. / EP

Autonomías con presupuestos pactados

PP y PSOE también han podido sacar adelante las cuentas en cinco autonomías donde gobiernan mediante pactos con fuerzas nacionalistas o regionalistas. Es el caso del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que sostiene a los populares en el Parlamento autonómico y apoyó un presupuesto que crece un 5,87%, y de Coalición Canaria, que preside el Ejecutivo insular en coalición con el PP, con quien impulsó un proyecto que supone un 3,3% más de inversiones en el archipiélago.

Adrián Barbón. / David Cabo

El PSOE aprobó también cuentas en Asturias, donde gobiernan con IU, y en Navarra, donde están coaligados con Geroa Bai y Contigo-Zurekin. En ambos casos hay incrementos presupuestarios, del 4,9% y del 1,2% respectivamente. En Euskadi, donde los socialistas son el socio minoritario del PNV, tampoco hubo escollos y el presupuesto ha subido un 4,7%.

La presidenta de Navarra, María Chivite. / EP

Autonomías sin presupuestos pactados

Más complicadas están las cosas en Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, pues la falta de apoyos hace ya casi imposible que puedan ajustar sus cuentas este año. En el caso catalán, el Govern de Salvador Illa acaba de presentar un plan de inversiones a cinco años vista para exhibir una hoja de ruta económica fuerte pese al bloqueo de Junts y ERC a la negociación de los presupuestos. Los otros seis presidentes son del PP y se quedaron a la deriva cuando Vox decidió romper los acuerdos. En todos los casos se da la misma correlación de fuerzas: los populares necesitan el apoyo de los ultras o de los socialistas. Y aunque ninguno ha conseguido su objetivo, todos descartan elecciones anticipadas y proclaman que seguirán gobernando contra viento y marea.

Los presidentes de Aragón y Galicia, Jorge Azcón y Alfonso Rueda, se estrechan la mano tras renovar la declaración de Santiago. / JOSEMA MOLINA

En Aragón, el Ejecutivo de Jorge Azcón ni siquiera ha presentado ni aprobado el techo de gasto, paso previo y preceptivo para la elaboración y tramitación del presupuesto. El Ejecutivo autonómico no tira la toalla y aduce que está esperando a conocer las transferencias definitivas por parte del Gobierno central, pero que no llevará las cuentas a las Cortes hasta no tener el voto afirmativo de Vox, informa Sergio H. Valgañón.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. / B. Ramón

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, sí llegó a presentar el proyecto de presupuestos en diciembre y, ante el fracaso de las negociaciones con Vox, abrió una vía con el PSOE que estuvo cerca de llegar a buen puerto. Sin embargo, todo se torció a última hora y Guardiola se vio abocada a la prórroga, informa Rocío Entonado Arias. Su homóloga de Baleares, Marga Prohens, también retiró las cuentas una vez presentadas tras frustrarse el diálogo con los ultras, aunque no descartó intentarlo de nuevo con Vox u otros partidos, informa Andrés Martínez.

Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia y María Guadiola, la jefa del Ejecutivo extremeño. / EP

Alfonso Fernández Mañueco también tuvo que prorrogar el presupuesto de Castilla y León, aunque con una diferencia que le da cierto oxígeno: la abstención del PSOE permitió aprobar un nuevo techo de gasto para 2025. A diferencia de sus homólogos, Mañueco tiene las elecciones más cerca. Como tarde se tendrán que celebrar en febrero de 2026, aunque ya hace tiempo que suenas campanas de adelanto electoral. Murcia también empezó el año sin nuevas cuentas, pero Fernando López Miras acaba de abrir contactos formales con Vox para conseguirlas, aunque en ningún caso llegarían antes de abril, informa Jaime Ferrán.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este miércoles en Elche . / Áxel Álvarez

En la Comunidad Valenciana fue la dana la que cambió de un plumazo todos los planes. El Ejecutivo de Carlos Mazón iba a presentar las cuentas dos días después, pero el proyecto ya no valía ante la magnitud de la tragedia y todo el calendario se retrasó. El diálogo está abierto con Vox como socio preferente y predispuesto, informan Diego Aitor San José y Mateo L. Belarte.

