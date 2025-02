Ángel Víctor Torres: "El PP siempre pone por delante sus intereses de partido a los beneficios de la sociedad"

Lleva usted solo un año y dos meses como ministro pero parece que ha pasado mucho más tiempo desde que se trasladó a Madrid, lo que da una idea de lo compleja que está siendo la legislatura para el Gobierno.

Sí, la verdad es que han sido catorce meses muy intensos, con circunstancias imprevistas como la DANA de octubre de terribles consecuencias en Valencia, y con tareas que me ha encomendado el presidente del Gobierno en relación con los acuerdos de legislatura e investidura. Debe haber unas cinco comisiones interministeriales sobre diversos asuntos importantes y yo presido tres de ellas (DANA, Inmigración y Cuelgamuros). Yo le agradezco al presidente que confíe en mí. Eso lleva consigo un plus de trabajo y por eso parece que ha sido mucho más el tiempo transcurrido.

¿Cree que la legislatura puede continuar más allá del verano próximo sin nuevos presupuestos estatales?

Nosotros no cejamos para intentar tenerlos porque son muy importantes para el Gobierno y para todas las administraciones de España. Este es un gobierno de coalición que precisa de muchas otras formaciones políticas en el Congreso y tiene que bregar muchísimo. Nosotros vamos a intentar conseguir que haya nuevos presupuestos, vamos a sudar la camiseta, es el siguiente paso pero hay que recordar que ha habido otros gobiernos que han estado tres años prorrogando presupuestos. También es verdad que está sometido a una presión de la oposición tremenda, donde todo se judicializa. No es una oposición hacia la gestión del Gobierno en cualquier materia, es un PP que utiliza la justicia como altavoz en muchas ocasiones de bulos, mentiras, infamias y difamaciones. El PP lo único que hace es utilizar el debate judicial, atacar a las personas y tiene voceros mediáticos y económicos que compran esa manera de hacer oposición.

Pero el Gobierno también se complica las cosas por su cuenta, como ha pasado con el decreto de medidas sociales.

Lo que ha hecho el último Consejo de Ministros ha sido poner sobre la mesa una solución a un problema generado por otros al votar en contra de la revalorización de las pensiones, las subvenciones al transporte público, entre ellas la gratuidad de las guaguas en Canarias, las ayudas a los damnificados por la DANA y por el volcán de La Palma, y contra todo el paquete social. Siempre que hay que tomar decisiones de asuntos de interés, si el Gobierno de España está en una situación en que puede perder una votación, el PP prioriza beneficios de partido a de beneficios para los ciudadanos. Siempre es el mismo modus operandi, nunca dice qué va a votar, y si ve que el Gobierno puede perder una votación, la provoca aunque con ello perjudique a los ciudadanos.

El presidente Sánchez dijo el otro día que es usted uno de sus mejores ministros. ¿Es un aval para su posible promoción en el Gobierno?

No lo sé, yo se lo agradezco, porque fue inesperado y sincero. Él conocía mi trayectoria en el Gobierno de Canarias y antes en el Cabildo de Gran Canaria, pero ahora compartimos muchísimas horas de trabajo, muchísimos momentos complicados también. El presidente siempre escucha y tiene en cuenta la opinión de los ministros. No sé qué va a ocurrir en el futuro. Yo estoy a disposición del Gobierno de España, de mi partido, y del presidente.

Ángel Víctor Torres en su despacho del Ministerio de Política Territorial / Alberto Nevado / LOF

¿Cuál ha sido el sentido político profundo del reciente congreso del PSOE canario: hacerse fuertes en el marco de una legislatura compleja en el Estado, o redimensionar su oferta como alternativa al actual Gobierno de CC/PP en las Islas?

Si hablamos de los territorios, en Canarias la evidencia es que la apuesta de la sociedad ha sido el PSOE, en todas las últimas siete elecciones: europeas, autonómicas, locales, generales… Somos un territorio donde tenemos una gran fortaleza, y eso lo reconoce la dirección federal. Este congreso pretende que nuestra propuesta a la sociedad, en un trabajo conjunto del partido con su nueva Comisión Ejecutiva al frente, vuelva a ganar las elecciones. Tenemos el aval de la experiencia de cuatro años del anterior gobierno progresista y la gente cuando dictamina es cuando vota y cuando me presenté a la reelección la gente me votó para que yo fuera el presidente, mucho más que cuatro años atrás. No hubo voto de castigo, sino todo lo contrario. Esa es la razón por la que he sido único candidato a la secretaria general, tengo el apoyo mayoritario de la organización en Canarias y en el ámbito federal.

Supongo que no hay duda de que será el candidato del PSOE a las próximas elecciones.

Eso lo deciden los militantes. Yo estoy a disposición de la organización, tuve el honor de sustituir a Jerónimo Saavedra 26 años después, en 2019, presidiendo el primer gobierno en el que el nacionalismo conservador no gobernaba, muy orgulloso del trabajo que hicimos. Primero vamos a tener salud para llegar, y fuerza para enfrentarnos a ese reto, pero ahí estaré si me lo pide el partido.

Será con toda probabilidad una candidatura sin primarias. Para muchos socialistas esto es un PSOE irreconocible.

Los partidos políticos son entidades vivas y nunca se sabe. Hoy pueden darse circunstancias que cambian con el tiempo. Pero tenemos un partido magnífico, hicimos hace unos años una labor de integración importante, hubo tres candidatos a las primarias en el congreso de 2017 que hoy estamos trabajando de la mano, López Aguilar, Patricia Hernández y yo mismo. En el caso del PSOE, el que no haya varias candidaturas al liderazgo o a las instituciones es porque así lo quieren los militantes. En otras formaciones eso se decide desde arriba.

¿No hay condicionamiento en ese sentido por parte de Pedro Sánchez? ¿No hay un control excesivo desde Moncloa favoreciendo que hasta cinco ministros, usted entre ellos, sean líderes territoriales?

Pedro Sánchez se ha ganado a pulso el apoyo de la militancia y ahí está la historia. Tuvo que dimitir y ganó con la máxima de ‘un hombre o una mujer socialista, un voto’. Y lo mismo ocurre con quienes ahora somos secretarios generales en nuestras federaciones, es porque la militancia ha apoyado a esas personas. Sinceramente, son las personas que mejor pueden representar en cada territorio la defensa que se hace incluso desde los ministerios.

¿Cree que los actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco están siendo utilizados en distintos ámbitos para blanquear la figura del dictador y de lo que significó el franquismo?

Si fuera así, bienvenida la decisión de los actos del 50 aniversario de conmemorar la libertad en España. Lo que no puede ser es que los más jóvenes de este país no sepan quien fue Franco ni que hubo una dictadura y, lo más graves, que no sepan los que es la democracia comparándola con lo que se perdió durante los 40 años de ausencia de libertades. Que no sepan distinguir entre el ejercicio de los derechos que ahora disfrutan, de la supresión y la persecución de los mismos durante la dictadura. La pregunta es, ¿por qué el PP no se suma a esto?

¿Será porque el PP considere que todavía perdura en España un franquismo sociológico que es base importante de su apoyo electoral?

Volvemos otra vez a lo mismo: el PP siempre pone por delante sus intereses de partido a los beneficios de la sociedad. En ninguna sociedad de Europa que sufrió la Segunda Guerra Mundial, el holocausto y el exterminio, hay demócratas que defiendan el fascismo y el nazismo. Aquí hubo 40 años de dictadura y de fascismo y no podemos olvidarlo, y el PP está haciendo el juego a Vox criticando los actos con los que conmemoramos el fin de aquella etapa.

