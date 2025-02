Mazón destaca "la colaboración absoluta con la justicia" y remite a los servicios jurídicos sobre el SMS de la dana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que los servicios jurídicos de la administración autonómica detallarán al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) quién ordenó enviar el SMS de alerta por la dana durante la tarde del 29 de octubre, al tiempo que ha subrayado que "la colaboración con la justicia es absoluta".

En estos términos se ha manifestado en declaraciones a los medios este viernes, tras participar en el VII Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, organizado por el diario 'El Independiente', en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

Preguntado por el requerimiento de la jueza, que solicitó este jueves a la Generalitat que aportara esa información en un plazo de cinco días, Mazón se ha remitido a la contestación formal de los servicios jurídicos. "Creo que son los pertinentes para esta gestión procesal", ha agregado.

"La colaboración con la justicia es absoluta. Los servicios jurídicos y técnicos de la Generalitat responden de manera adecuada todos los días a cualquier proceso y, en este, por supuesto que sí", ha manifestado.

También ha señalado que la información que se facilite al juzgado se elaborará "siguiendo los protocolos y el propio Plan Territorial de Emergencias, que se cumplió escrupulosamente en función de las terribles circunstancias y de la escasa información de la que se disponía por parte del Gobierno".

En esta línea, ha insistido en que las decisiones del Cecopi "se toman de manera conjunta, de manera colegiada". Así, ha señalado que es un "órgano técnico de coordinación", donde "están todas las administraciones", como el Gobierno central, la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil o "los distintos técnicos y efectivos".

"Los miembros son los que son, están los que están, y tienen un órgano de dirección que está codirigido por la delegada del Gobierno de España --Pilar Bernabé--", ha sentenciado Mazón.

"Decisiones en base a la información del Gobierno"

Así, ha dicho que las decisiones "se tomaban en base a la información del Gobierno de España, que ha reconocido que hubo un silencio atroz durante casi tres horas, y fue el que a las ocho de la tarde descolgó un teléfono y avisó sobre la presa de Forata".

"Doce minutos después, el mensaje estaba en la calle. ¿Usted se imagina que el riesgo de desbordamiento lo hubiera alertado el Gobierno de España mucho antes? ¿Habrían salido los mensajes mucho antes? Es imposible trasladar una información que no se tiene verificada ni confirmada", ha agregado.

Igualmente, ha insistido en la "contundente falta de información" del Gobierno, al que ha acusado de estar en "silencio" durante casi tres meses.

"Campaña de criminalización"

El jefe del Consell también ha acusado al Ejecutivo central y al PSOE como "partido de gobierno" de "pagar con su dinero una campaña de criminalización cuando aún se buscaban desaparecidos", con calificativos como "asesinos, caraduras y salvajadas en medio del dolor", así como de "retrasar las ayudas" y "cobrar intereses" a los afectados " e "impedir que vinieran efectivos" para ayudar durante la emergencia.

"El partido del Gobierno, que ha iniciado un juego perverso para emponzoñarlo todo y para intentar hacer caer por la vía inmediata a la Generalitat, nos llama asesinos todos los días. El Gobierno ha querido construir un relato perverso. Ahora que la verdad se impone y que está atropellando ese juego, dice que hay que bajar el tono", ha reprochado.

"Nunca dimos distintas versiones"

Preguntado por los periodistas por qué hizo en la tarde del 29 de octubre, el 'president' ha sostenido que "nunca" ha dado distintas versiones, sino que "hubo distintos bulos en los que se dijo de todo", y ha remarcado que estuvo "puntualmente informado". "Siempre dije que estaba en una comida de trabajo", ha enfatizado.

"Yo no he cambiado de versión. Son otros los que quieren hacerlo parecer. Durante muchos días yo estuve pendiente de toda la labor de recuperación que había que hacer y no de desmentir bulos. Me parecía inmoral dedicar tiempo a la defensa personal mientras otros estaban con su campaña pagada en redes criminalizándonos", ha defendido.

Mazón se ha reiterado en que mantuvo su agenda "todo el día" porque "los encargados del Cecopi estaban allí". Además, ha asegurado que "la previsión del Gobierno" fue primero una y luego otra en cuanto a precipitaciones y al caudal del barranco del Poyo, "sobre el que no se alertó hasta casi las siete de la tarde".

"Estaba en una comida de trabajo. A las dos estuve con los sindicatos y con la patronal. A la una en un acto de inteligencia artificial de sanidad. Por la mañana en un acto de Aenor, plenamente consciente de que, en función de la información que teníamos, los miembros del Cecopi estaban trabajando de manera organizada y coordinada", ha sentenciado.

El 'president' también ha asegurado que "otros presidentes que tampoco son miembros del Cecopi y tuvieron fallecidos no se presentaron en el Cecopi hasta el día siguiente". "¿Por qué esa criminalización hacia una sola comunidad y no hacia las demás?", ha concluido.