Sánchez traslada a la UE que no aumentará el gasto en defensa y presiona para que se financie con deuda común

El Gobierno mantiene la negativa a revisar sus compromisos respecto al gasto en defensa. Después del retiro informal de líderes de la UE celebrado el pasado lunes en Bruselas para discutir sobre las necesidades de aumentar estas partidas, en Moncloa son tajantes al descartar cambios en su hoja de ruta. En “clave doméstica”, señalan también desde el ministerio de Economía, se mantendrá invariable la senda fijada para alcanzar el 2% del PIB en 2029. Otra cuestión, según añaden, son las fórmulas que se decidan en el seno de la UE para mejorar la capacidad de defensa ante la compleja coyuntura internacional.

Pedro Sánchez apuesta por financiar la compra de armamento a través de un mecanismo de mutualización de la deuda, similar al que se utilizó con el covid. Algo a lo que se opone principalmente Alemania, cediendo solamente en que se relajen las reglas fiscales a cambio de inversión en defensa. En cualquier caso, se asume que el debate entre los Veintisiete se prolongará y no habrá un consenso hasta dentro de unos meses.

Mientras tanto, el Gobierno blindaría los Presupuestos para no incluir partidas mayores a las ya previstas. “Es lo que está planificado”, aseguran desde el Gobierno. Eso, si salen adelante, pues en el Ejecutivo trasladan que no tener nuevas cuentas públicas incluso dificultaría cumplir con los objetivos marcados.

Hasta ahora, el Gobierno ha esquivado el escollo de prorrogar las cuentas públicas a través de la aprobación de partidas en diferentes reuniones del Consejo de Ministros. Solo en el último cuatrimestre del año se destinó a gasto militar el equivalente a una décima y media del PIB. Un total de 2.287 millones euros. La partida de los Presupuestos de 2023, prorrogada en el presente ejercicio, se situó en 12.825 millones de euros, lo que da cuenta del esfuerzo realizado por el Ejecutivo.

La posición de Moncloa evita choques tanto dentro de la coalición como con los socios parlamentarios del arco progresista, que rechazan recortar el gasto social para aumentar la contribución a la compra de armamento. "No va de incrementar más el gasto en defensa, va de que tengamos un proyecto común en el seno de la UE no dependiente de la estrategia de Estados Unidos. Y la salida es esta, no es incrementar el presupuesto, sino que Europa tenga un espacio propio", defendía la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al mismo tiempo que debatían a puesta cerrada los líderes europeos.

Salvaguarda en los Presupuestos

La negativa del Gobierno a adelantar el compromiso de llegar al 2% antes de 2029 se acompaña del argumento de que debe valorarse también la contribución de España en misiones de la OTAN y, sobre todo, el gasto en números absolutos. Así computado, señalan que España es el octavo país que más contribuye de los 32 integrantes de la Alianza Atlántica. Por otra parte, se destaca que "en este momento tenemos desplegados más de 3.800 hombres y mujeres en misiones de paz". Varias de ellas al amparo de la Alianza Atlántica.

Para intentar blindar los presupuestos en clave nacional, Sánchez ya hizo frente común con otros 18 países para solicitar al Banco de Inversión Europeo (BEI), presidido por la exvicepresidenta Nadia Calviño, que se puedan financiar más proyectos de seguridad y defensa y explore la posibilidad de emitir deuda, ante la “crucial” necesidad de reforzar la base industrial militar comunitaria. Una fórmula apoyada incluso por algunos de los países denominados frugales, como Países Bajos y Dinamarca. La intención del Ejecutivo y una mayoría de países europeos pasa así por dejar en manos de la UE y en una respuesta coordinada el reto de aumentar el gasto el Defensa ante la compleja coyuntura geopolítica.

Dependencia de EEUU

En el retiro informal de líderes europeos, Sánchez trasladó al debate la necesidad de “gastar mejor” en aras de contribuir a la autonomía estratégica. Esto es, fortalecer la industria europea y buscar fórmulas para reducir la dependencia exterior, principalmente de EEUU. La misma perspectiva que se defiende ante otros desafíos políticos, que Sánchez atribuye a los gigantes tecnológicos que denominada “tecnocasta”, o económicos por el proteccionismo de Donald Trump y la amenaza de guerra arancelaria. Impulsar una hoja de ruta propia y aprovechar todo el potencial de los mercados interiores de la UE.

En lo que va de legislatura, el ministerio de Defensa ha ido troceando y ampliando contratos con el ejército de EEUU que van desde la compra de combustible, repuestos para cazas a misiles. La última enmienda al contrato para la adquisición de misiles a Estados Unidos se produjo el pasado mes de octubre por un valor de 100 millones de euros. Dos semanas después se amplió otro para adquirir material excedente de la Marina de los Estados Unidos para el sostenimiento de aeronaves F/A-18. En el primer caso se justifica que Estados Unidos es “el único proveedor de este sistema de armas” y en el segundo que el programa de Asistencia a la Seguridad de los Estados Unidos de América “es la única vía de obtención de este material”.