Feijóo dice que el borrado del móvil demuestra que el fiscal general tiene "el comportamiento de un delincuente común"

El lunes se supo que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, eliminó dos veces sus mensajes telefónicos tras abrirle causa el Tribunal Supremo. También la cuenta de correo de Google. Este martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que ese "comportamiento" del fiscal es "incompatible con el sistema democrático de cualquier país de la Unión Europea". En su opinión, García Ortiz, con ese borrado que ha calificado de "compulsivo", "tiene el comportamiento de un delincuente común, que es borrar las pruebas que le incriminan". "Eso es insólito en cualquier democracia occidental y no tiene antecedentes en la democracia española", ha subrayado.

"Cuando un fiscal general del Estado está siendo investigado por el Supremo de cualquiera de los 27 países de la Unión, automáticamente lo que debe hacer es dimitir. Si no dimite, lo que tiene que hacer el Gobierno es cesarle", ha declarado Feijóo en una entrevista en la Cope. A su juicio, si no deja su cargo es porque a García Ortiz "no le interesa"y el Ejecutivo no lo cesa "porque el fiscal general ha hecho lo que el Gobierno le ha pedido".