PP y Vox imponen su mayoría en las Cortes para reclamar al Gobierno que no impulse el uso del catalán en Europa

PP y Vox han unido sus votos en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea para aprobar una moción en la que instan al Gobierno a cesar en sus intentos de lograr que el catalán, el euskera y el galego se puedan usar en el Parlamento Europeo. Ambas formaciones han tildado la actitud del Ejecutivo de ridícula y han asegurado que la insistencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, solo se debe a que Gobierno necesita los votos de Junts para sostener su "precaria estabilidad parlamentaria".

El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar lleva más de un año intentando convencer a todos los países miembros de la Unión Europea de que permitan el uso de las tres lenguas cooficiales. Sin embargo, la tarea es compleja. Mientras, Albares optó por un atajo, intentar que la Mesa del Europarlamento aprobara su uso de manera oficiosa. En la última reunión que mantuvo Albares con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a comienzos de diciembre no hubo ningún avance. Además, los grupos políticos favorables a esta medida están en minoría en la Mesa.

La iniciaitva aprobada, la cual no es vinculante y carece de valor jurídico, insta al Ejecutivo a cesar en "en sus esfuerzos" para establecer la oficialidad de las lenguas cooficiales y destinar los 132 millones de euros en los que ha tasado el Parlamento Europeo el gasto que supondría en traductores a "financiar necesidades reales de los españoles".

El debate

"La insistencia en esta cuestión de Albares lleva camino de convertirlo en una suerte de cansino histórico internacional", ha dicho el diputado de Vox Carlos Flores antes de criticar que el ministro de Asuntos Exteriores "demuestra ignroar una regla básica de la diplomacia según la cual el silencio equivale a un no cortes, pero a un no".

Las críticas también han llegado por parte de la diputada del PP María Luisa Fernández que ha admitido que el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo es "un asunto prioritario", pero "no para el país", sino para el PSOE, que tiene que "mantener su precaria estabilidad parlamentaria". En este sentido, ha apuntado que todos los esfuerzos de Albares van en la única dirección de conseguir los siete votos de Junts en el Congreso. "El presidente Sánchez dice que con estas medidas han conseguido desactivar el conflicto catalan. Permítanme que les diga que no lo han desactivado, y no lo digo yo, lo dicen los que son sus socios parlamentarios independentistas", ha avisado.

Tan solo la senadora del PSOE Obdulia Taboadela se ha enfrentado a los portavoces de PP y Vox para reivindicar que "el multilingüismo es una condición natural de la humanidad" y que "la diversidad es riqueza y España es un país rico porque es diverso en su cultura y su lengua".