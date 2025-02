La Audiencia de Barcelona confirma la amnistía a los 46 policías nacionales investigados por las cargas del 1-O

La Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona ha confirmado este viernes la aplicación de la ley de amnistía para los 46 agentes de la policía nacional investigados por las cargas del 1-O en la capital catalana. En la resolución adelantada por 'El Nacional', el tribunal sostiene que "las lesiones a los ciudadanos no fueron graves" y que "la finalidad no era castigar o humillar a los ciudadanos, sino impedir, o intentar impedir, la celebración de la consulta, aunque la fuerza utilizada fuera excesiva o desproporcionada en los casos" investigados. Los magistrados subrayan que "ninguno de los delitos", entre ellos lesiones o contra la integridad moral, que se imputaban a los policías "superan el umbral de gravedad" exigido por la norma del olvido penal para excluirlos, por lo que válida que la causa contra los policías se archive.

De esta manera, la Audiencia desestima el recurso presentado por Iridia, Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y 16 personas afectadas contra la resolución del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona que había aplicado la ley del perdón a los policías. Al entender de esas entidades y el resto de perjudicados por las cargas policiales, "la ley de amnistía no puede beneficiar a los responsables de la brutalidad policial ejercida contra la ciudadanía, ya que es incompatible con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales". La fiscalía, por su parte, defendió la aplicación de la amnistía.

La Audiencia precisa que la causa contra los policías "se encuentra en fase intermedia" (no se ha señalado el juicio) y, por lo tanto, "no hay ningún motivo" para no aplicar la amnistía". La resolución recalca que la "mirada integradora" de la ley no "permite sostener" que esta excluya la actuación policial, como sostiene la acusación particular y popular, a la vez que argumenta que su interpretación rechazando la aplicación a los agentes "es injusta y contraria no solo al espíritu" de la norma, "sino a los principios de equidad e igualdad que tiene que presidir cualquier ordenamiento jurídico democrático". "No podemos aceptar", afirman los magistrados, "que una ley como la de amnistía solo se aplique a unos y no a todos" los que llevaron a cabo "acciones específicamente recogidas en la ley" durante el 'procés'. Hacerlo "contradeciría precisamente", a su entender, "la voluntad del legislador de superar la grave crisis que sufrió la sociedad catalana y española" durante el proceso independentista.

La defensa de los agentes

Según el sindicato policial Jupol, la resolución de la Audiencia "reafirma la legalidad y proporcionalidad de la actuación de los policías nacionales en cumplimiento de su deber". En este sentido, defiende "la honorabilidad y la inocencia de todos los policías que participaron" en ese operativo, porque actúan, según ellos, "en cumplimiento de las órdenes legítimas de sus superiores, en cumplimiento de un mandato judicial y con el único objetivo de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana".

En un comunicado Jupol pide a todas las instituciones y partidos políticos que dejen de "criminalizar la labor policial" y asegura que los agentes fueron "objeto de una campaña de acoso y difamación por parte de los sectores independentistas, que les convirtieron en chivos expiatorios de la violencia que ellos mismos generaron".