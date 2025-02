Diaz arremete contra el PSOE por "golpear a los más vulnerables" tras perdonar el impuesto a las eléctricas

Yolanda Díaz está en pie de guerra con el ala socialista del Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se plantó el pasado martes ante la intención de Hacienda de que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) tribute en el IRPF. Ante la negativa de María Jesús Montero a dar marcha atrás, la líder de Sumar ha elevado este sábado el tono, acusando a los socialistas de "golpear a los más vulnerables" tras haber perdonado el impuesto energético a las grandes empresas.

"Voy a ser clara. Este debate es democrático y va a llegar al Congreso. El PSOE tiene que explicar por qué, habiéndole regalado a las energéticas -que se forran en España- que no paguen lo que tienen que pagar, golpeas a los más vulnerables", ha dicho Díaz en declaraciones a Catalunya Ràdio. La vicepresidenta segunda se refería así a la iniciativa que han registrado en la Cámara Baja para deflactar el IRPF y que no afecte al SMI, la cual tiene muchos visos de salir adelante, ya que la mayoría de partidos del Congreso -incluido el PP- están de acuerdo.

En un día en el que Sánchez ha preferido no referirse a esta polémica durante su intervención en el Congreso del PSE-EE, Díaz ha recordado a sus socios que están en minoría en este asunto: "Cuando una Cámara entera, todas, estamos de acuerdo en algo es que a lo mejor tienes que repensar algo". Preguntada sobre si la pinza con el PP podría perjudicar a Sumar, la ministra de Trabajo ha asegurado que esto no va de "fotos" con uno u otros, sino de "mejorar la vida de la gente".

Discrepancias internas

No obstante, Díaz ha tratado de enmarcar esta batalla en la dinámica habitual de un gobierno de coalición: "Somos formaciones diferentes y tenemos posiciones diferentes en fiscalidad. Llevo cinco años en el Gobierno y todas las medidas que hemos sacado adelante, desde los ERTE a la reforma laboral, las subidas del salario mínimo y la 'riders', fueron discutidas de manear tremenda en el seno del Gobierno".

Más tarde, en un acto de Sumar celebrado en Barcelona, el ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, ha respondido a aquellos que les acusan de hacer "populismo fiscal". "Hacer populismo fiscal es que después de haber aceptado que las energéticas no paguen lo que deben pagar ahora se diga que los ingresos fiscales dependen del SMI. Eso no es justo. No lo aceptaremos y daremos la batalla", ha sentenciado.

La reducción de la jornada

En este acto, Díaz ha defendido también la necesidad de reducir la jornada laboral a 37 horas y media. "Es la reforma que va a cambiar la vida de la gente", ha sostenido, asegurando que, más allá de ganar media hora al día, la gente va a ser consciente de "que pueden ganar derechos". Además, se ha dirigido al PP, contrario a esta medida, para cuestionarle si van a "hacer sufrir" a los españoles votando en contra. En este sentido, ha reclamado a todos los partidos "tener generosidad" y "audacia" para mejorar la vida de los ciudadanos.