Torres aporta certificados de vuelos para negar que estuvo en un piso con “señoritas” alquilado por Aldama

Ángel Víctor Torres entregará al juez del Supremo que investiga el caso Koldo los certificados de embarque de diferentes compañías aéreas que tumbarían las acusaciones del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, sobre que estuvo en pisos “con señoritas”. “No puedo estar en dos sitios a la vez”, ha contrapuesto el ministro de Política Territorial en rueda de prensa desde su ministerio, antes de aportar la documentación de las compañías que lo sitúan pasando la noche en Gran Canaria el 9 de noviembre de 2018, cuando Aldama dijo que había pasado la noche en un piso alquilado. Al día siguiente vuela a Madrid para acudir a un comité federal del PSOE y regresa esa misma tarde, según los certificados.

El titular de Política Territorial ha acusado al presunto comisionista de tener “un fin político” en sus acusaciones. “No sé quién está detrás de este señor porque su fin político nada le ayuda en su defensa, pero todo se terminará sabiendo”, ha explicado sin querer apuntar directamente al PP a preguntas de los medios. “No todo vale en política”, ha añadido para asegurar que ampliará su denuncia por injurias y calumnias contra De Aldama. Eso sí, ha acusado al PP de dar credibilidad a las acusaciones contra su persona, concretamente al portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado.

Justificante de los viajes del ministro Torres con Iberia. / EPE

Tras las acusaciones de Aldama contra Torres en sede judicial, el juez Leopoldo Puente le dio un plazo para aportar las pruebas. Entregó documentos sobre el alquiler de un piso en el que aseguró que Torres había pasado la noche. Concretamente, desde las 16:00 horas del 9 de noviembre de 2018 hasta las 11:00 horas del día siguiente. Por entonces, Torres era portavoz de la oposición y la pandemia, cuya venta de mascarillas se investiga, todavía no había asomado.

Según la documentación aportada por el ahora ministros, el viernes día 9 de noviembre de 2018 Torres estaba en Tenerife anunciando la enmienda del grupo socialista a la totalidad de los presupuestos de CC. A las 20:00 horas coge un vuelo (Binter) a Gran Canaria y pasa la noche en Gran Canaria. Al día siguiente coge un vuelo (Iberia) desde Canarias a Madrid a las 6:00 de la mañana (hora canaria). Aterriza sobre las 10:30 de la mañana hora peninsular, y cuando sale del aeropuerto rumbo a Fuenlabrada, el citado piso ya no estaría arrendado, según las pruebas aportadas por Aldama.

El mismo sábado día 10 regresa a las islas en un vuelo (Iberia) a las 15:00 (hora peninsular). Con estos documentos, Torres acreditaría que no estuvo en el piso que Aldama dice haber alquilado para encuentros con “señoritas”. Se acredita así que viajó de Canarias a Madrid ese mismo día, para regresar unas horas después. Los horarios no coinciden con los que De Aldama alquiló el piso, según una factura publicada por 'El Confidencial'. ️Torres estuvo en Madrid menos de cinco horas ese día, según los vuelos, para asistir "exclusivamente" al acto de Fuenlabrada. Unas hroas en las que el citado piso no estaba arrendado.

El próximo 4 de marzo se celebrará un acto de conciliación con Aldama tras la presentación de una denuncia por injurias y calumnias. El ministro presentó una segunda denuncia cuando el presunto comisionista de la trama Koldo lo acusó de estar en pisos con mujeres prostituidas. El juez emitió un auto en el que dijo que dicha denuncia no cabía en el actual momento procesal, si bien añadía que las afirmaciones de Aldama no tenían base probatoria, a la espera de su presentación.