El Congreso insta al Gobierno a crear el fondo de compensación de 87 millones para Aragón, pese al voto en contra del PSOE

El Congeso de los Diputados ha aprobado este miércoles la PNL de Sumar Aragón por la que se insta al Gobierno de España a crear un fondo de compensación de 87 millones de euros para Aragón. El PSOE ha rechazado el punto en el que se pedía ese nuevo fondo, pero ha apoyado el segundo epígrafe que hablaba de renovar el sistema de financaición autonómica. El PP ha apoyado al completo la propuesta.

Pese a que socialistas y conservadores habían presentado enmiendas a la proposición elevada por el aragonesista Jorge Pueyo, ninguna ha llegado a buen puerto y la Cámara Baja ha votado la PNL de Sumar, sin ninguna adición de otra formación política.

En total, la propuesta ha contado con el apoyo de cinco formaciones. Sumar, que ha propuesto la PNL, ha logrado el 'sí' de PP, Esquerra Republicana, Coalición Canaria y BNG. En contra se han quedado solos el PSOE y Vox. En la abstención, PNV, Bildu, Junts y UPN. El resultado ha permitido la aprobación de los dos puntos de la proposición.

Pueyo culpa directamente al ministerio de Hacienda

El diputado aragonesista Jorge Pueyo ha comparecido minutos después de la votación, en una rueda de prensa en la que ha celebrado que Sumar Aragón es "la única formación que defiende a Aragón" y ha afirmado que se ha conseguido "un hecho que llevaba mucho tiempo trabajando". Las fricciones entre Sumar y el PSOE, acrecentadas desde que Hacienda decidió que el SMI debía tributar el IRPF, se asumen con normalidad, según ha comentado Pueyo, que no siente a su grupo parlamentario responsable de esa tensión: "Estamos en un Gobierno para mejorar la vida de las personas, nosotros no desgastamos al Gobierno".

La presencia de Sumar en el Gobierno ha sido la exigencia del PP, que le pidió a Pueyo ir un paso más en las exigencias a la ministra María Jesús Montero, quien ha sido señalada por el aragonesista como principal responsable del voto negativo del PSOE. "Parece que se ha propuesto vetar cualquier propuesta que mejore la vida de las personas", ha comentado Pueyo, que ha rechazado "hacer seguidismo de Azcón" y ha defendido que la posición es "una propuesta de las Cortes de Aragón". En el Parlamento autonómico los socialistas han votado en dos ocasiones (una PNL y una propuesta de resolución) a favor del fondo de compensación.

Pueyo ha comentado que las negociaciones con el grupo socialista fueron "durísimas" y que el PSOE llegó a exigir "quitar la mención a los 87 millones, algo que no podíamos aceptar". El aragonesista ha comentado que la negociación duró hasta casi la medianoche y ha continuado esta misma mañana. "Llegamos a tener una propuesta conjunta, coherente con las Cortes, y cuando estábamos a punto de firmar, Hacienda lo echó por tierra", ha explicado Pueyo, que ha defendido a los socialistas aragoneses: "No daban crédito, han hecho todo lo posible y no les han dejado".

El diputado de Sumar Aragón ha insistido en sus críticas a Montero y a la dirección nacional de los socialistas: "El PSOE ha desautorizado al PSOE Aragón, votando en contra de sus compañeros aragoneses".

Azcón: "Una injusticia flagrante a la que Sánchez y Alegría no piensan poner remedio"

No ha tardado mucho el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en reaccionar a la votación de este miércoles en el Congreso de los Diputados. El líder del Ejecutivo autonómico ha comentado en sus redes sociales que "el PSOE ha votado en contra de los intereses de Aragón". "Se niega a compensarnos por la pérdida de 87 millones de financiación autonómica a causa de la despoblación", ha resumido el presidente de la DGA.

Azcón ha considerado que la merma de ingresos es "una injusticia flagrante" y ha atacado duramente al presidente Pedro Sánchez y a la líder del PSOE Aragón, la ministra Pilar Alegría: "Está claro que a Sánchez y a Alegría no les importa y no piensan ponerle remedio". El líder popular en la comunidad ha asegurado que "los hechos les delatan", sobre los dirigentes socialistas.