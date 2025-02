El Gobierno evita ahondar en el caso Monedero tras posicionarse con contundencia frente a Errejón

El Gobierno mantiene cautela a la hora de posicionarse sobre el caso Monedero y, por ende, frente a la actuación de Podemos ante las denuncias de acoso sexual del que fuera fundador del partido. Una precaución, evitando ahondar en este caso, que contrasta con la mantenida frente a Íñigo Errejón, cuando el propio Pedro Sánchez celebró la “celeridad y contundencia” de Sumar por forzar su salida tras revelarse denuncias anónimas de acoso sexual. Algo que el jefe del Ejecutivo calificó de “lamentables hechos”.

Si entonces desde la parte socialista del Ejecutivo trataron de cerrar filas con Yolanda Díaz para respaldar sus decisiones ante aquella crisis interna, ahora se intenta no dejar en evidencia a los morados, socios imprescindibles en el Congreso. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, incluso se excusó en no profundizar sobre el caso, al ser preguntado por los medios de comunicación este viernes, porque no había podido escuchar las declaraciones hechas previamente por la líder de Podemos, Ione Belarra.

En un intento de no contraponer discursos, añadió que carecía de informacional adicional a la publicada por los medios de comunicación y de “elementos para poder opinar”. El titular de Presidencia y Justicia es además el principal negociador del Gobierno con Podemos, y mantiene una interlocución y buena relación con su líder, Ione Belarra.

Echando mano de una posición genérica, Bolaños puso en valor “ejemplos como el de Jenni” Hermoso por haber denunciado. “Si le digo que la sociedad española no admite ningún tipo de acoso sexual en ningún ámbito”, celebró para asociar que a cuando menos miedo para denunciar, “menos impunidad para los agresores”. Desde Sumar tampoco se ha marcado por el momento una posición pública sobre el caso que afecta a los morados.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha escudado en que su partido “respetó” la voluntad de las víctimas para no seguir adelante con las investigaciones internas tras recibir denuncias de acoso por parte de Juan Carlos Monedero. El partido tuvo conocimiento de dos denuncias internas por "tocamientos" por parte de Monedero, uno por vía escrita que llegó directamente al equipo de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, y otro a través de testimonios que llegaron directamente a varios miembros de la dirección de Podemos. La ejecutiva, con potestad para abrir una investigación, evitó hacerlo, y en Podemos se vienen justificando en que la víctima nunca llegó a rellenar un formulario que se le envió un email.

"Hay que respetar a las mujeres y sus procesos y seguir sus pasos y lo que ellas marcan, que es lo que hizo Podemos", justificó la líder del partido. "Activamos el protocolo inmediatamente desde el momento en el que conocemos los testimonios, y nos pusimos a disposición de las víctimas para continuar con el proceso. En ese momento, las víctimas, por el motivo que sea, deciden no continuar", añadió para concluir que "nosotros no podemos actuar en nombre de las víctimas".

Investigación interna

Tras el estallido del caso Errejón, el Ejecutivo reconoció en una conversación informal con los periodistas que la situación era "dolorosa y desagradable" para un Gobierno "feminista y de izquierdas. No se pierde de vista tampoco la pugna entre Sumar y Podemos y el cuestionamiento de un espacio que agita la bandera feminista.

Después de la polémica, Belarra ha abierto ahora la puerta a continuar una investigación que nunca llegó a abrirse: "Ahora mismo el procedimiento está abierto y está activo, todos los protocolos están en este momento a disposición", ha defendido. "Si el procedimiento continúa por voluntad de las víctimas, insisto, son ellas quienes tienen que decidir o no dar ese paso, se actuará y la comisión de garantías actuará, pero tienen que ser las víctimas las que quieran hacerlo. Nosotras no podemos actuar en nombre de las víctimas".