El juez que investiga el caso Errejón pide a Mouliáa que le aporte un chat que publicó en Twitter y después borró

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón tras ser denunciado por una presunta agresión sexual, ha reclamado a la actriz Elisa Mouliáa que le aporte, "si la tiene, la conversación íntegra de WharsApp" que mantuvo con una amiga, que es "idéntica a la que publicó en su perfil abierto de la red Social X el 27 de octubre de 2024" y que posteriormente borró, según especifica una providencia de 25 de febrero, a la que ha tenido acceso esta redacción.

En un escrito la letrada de Errejón trasladó al Juzgado la conversación que asegura que Mouliáa publicó y que esta "posteriormente borró". Según la defensa del exdiputado, la denunciante "le narraba a su amiga unos hechos muy alejados de un supuesto delito contra la libertad sexual y más cercano a una experiencia sexual insatisfactoria, que decidió no continuar, por llevar las dos personas implicadas en el encuentro sexual, dos ritmos distintos".

"No tiene sentido"

El mensaje que busca el juez Carretero decía de forma textual, según asegura la abogada de Errejón: "Sí, no tiene absolutamente ningún sentido que me fuera a su casa después de lo que me pasó en la habitación tras haberme forzado del brazo hasta ella y tras haberme metido la boca en el ascensor pero es lo que pasó, y no sé cómo cojones acabe ahí. Me puso las cosas y me llevó al coche. Aunque no tenga sentido, ni sé cómo fui tan gilipollas, acabé ahí. Lo importante es que saqué fuerzas y me largué pitando".

Y ese mensaje incluía pantallazos de una conversación que había mantenido con su amiga, en los que explicaba que se había sentido "presionada", pero que aún así habían acabado en la casa de Errejón. Y en esta vivienda el exdiputado, según los mensajes de Mouliáa, le entró "a saco, igual que en tu casa, que me llevó a un cuarto. Pero pff". "Yo es que soy mucho más piano piano y de calentar el fuego. Le he cortado y hemos acabado con una buena conversación. Iba a lo que iba y en este sentido creo que está muy acostumbrado a ser quien es. Pero se pierde mucho", dicen los mensajes.

Busca a los taxistas

Asimismo, el instructor se dirige al propio Errejón para que aporte algún tipo de prueba del pago de los taxis que tomó durante la noche en la que se produjeron los hechos investigados para que la Policía Judicial "pueda identificar a los conductores".

En la resolución el instructor cita a declarar a seis testigos que deberán comparecer el 7 de marzo.