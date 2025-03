El PP se distancia del apoyo para aumentar el gasto en defensa: “Puigdemont dirá a Sánchez si puede o no”

"Estamos en la era del rearme. Y Europa está lista para aumentar masivamente su gasto en defensa", ha dicho este martes Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, cuando ha explicado el plan que va a proponer a los socios tras el acercamiendo de Donald Trump a Rusia y la ruptura con el Gobierno de Ucrania. El anuncio de Von Der Leyen ha pillado a varios diputados del PP en Bruselas, en una jornada de trabajo extraordinaria con sus compañeros parlamentarios europeos que había sido aplazada en varias ocasiones. Allí, Miguel Tellado, portavoz del grupo en el Congreso no ha querido comprometer el apoyo de su partido a unos Presupuestos Generales del Estado que pudieran incluir un aumento del gasto en defensa. "Carles Puigdemont le dirá a Pedro Sánchez si puede incrementar el gasto de defensa o no. Esa es la patética situación política en España", ha respondido Tellado a la prensa que le ha preguntado en concreto por las Cuentas de 2025, que todavía el Gobierno no ha presentado.

El Ejecutivo español tiene previsto elevar el gasto militar hasta el 1,32% del producto interior bruto (PIB) este año y alcanzar el 2% en 2029. El umbral del 2% es un compromiso que ya adquirió Mariano Rajoy (PP) en 2014, en la cumbre de la OTAN que se celebró en Gales. Y Rajoy revalidó ese mensaje en 2017, cuando fue a visitar a Donald Trump a la Casa Blanca días antes del referéndum de independencia del 1 de octubre, pero España sigue muy lejos de la cifra.

Sánchez no tiene fácil defender en el seno de su Gobierno el aumento para esa partida, ya que Sumar es contrario a destinar más dinero a armas. Tampoco apoyan esa medida los grupos de izquierda, especialmente Podemos, por lo que el PSOE está en franca minoría parlamentaria para poder sacar adelante esa iniciativa, que sí respalda el PP. De hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio un paso más a mediados de febrero y respaldó un comunicado del Partido Popular Europeo de llevar el presupuesto militar hasta el 3% del PIB. "Necesitamos un aumento excepcional del gasto en defensa de los estados miembros hasta más del 3%", se leyó en el comunicado conjunto de dirigentes de esa familia europea. La nota, no obstante, no ponía ningún plazo.

En su exposición, Von der Leyen ha vuelto a subrayar que la inestabilidad del contexto internacional aconseja a suspender de nuevo las reglas fiscales (como ocurrió con el covid), a redistribuir el presupuesto existente y a movilizar capital privado para lanzar un nuevo fondo por valor de 150.000 millones de euros para compras conjuntas de material de defensa. El asunto se ha vuelto central a la vista de los rápidos movimientos de Trump.