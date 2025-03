La Fiscalía pide anular el juicio a Rubiales y celebrar uno nuevo al considerar que el juez estaba "viciado"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que el juicio que se celebró contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial, por el que se le condenó a multa de 10.800 euros por el delito de agresión sexual y se le absolvió del de coacciones, debe declararse nulo porque el juez Central de lo Penal, José Manuel Fernández Prieto, estaba "viciado" y pide a la Sala de lo Penal del tribunal que ordene su repetición con otro magistrado.

Durante toda la vista oral, el malestar de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, con el magistrado se hizo patente a lo largo de los distintos interrogatorios. En el recurso dado a conocer este jueves, que se añade a los anunciados por la defensa de Rubiales y las otras dos acusaciones personadas, la ejercida por la propia jugadora y por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), solicita la retroacción de las actuaciones para que en una nueva vista se admita una nueva prueba, el vídeo de la junta extraordinaria de la Federación en el que parecía que iba a dimitir y anunció que no lo haría.

En opinión del ministerio público, se trata de una diligencia "indebidamente denegada" durante el juicio que resulta "relevante respecto a la acusación formulada por coacciones contra los cuatro acusados y es útil para evidenciar el clima de connivencia del entonces presidente de la RFEF sobre sus subordinados y colaboradores, entre ellos el acusado Jorge Vilda y la testigo Montserrat Tomé, que viene a redundar en la conducta coactiva desplegada por los cuatro acusados sobre la víctima". El juez central de lo Penal absolvió al que era seleccionador femenino, al director de marketing Rubén Rivera y al que era director deportivo de la masculina Albert Luque, que solo estaban acusados de coacciones.

La fiscalía también denuncia que se privó "a esta acusación de formular preguntas procedentes a varios de los testigos, como luego se expondrá (si ni tan siquiera permitirle dar la oportuna explicación sobre la pertinencia de la pregunta)", pese a ser medios de prueba válidamente propuestos y admitidos por el juzgador. Sostiene que la inadmisión de las preguntas fue "improcedente" sobre "la base de argumentaciones insostenibles en cuanto arbitrarias por inexistentes, sin apoyo legal alguno y en abierta contradicción tanto con las circunstancias del caso concreto como con doctrina consolidada del Tribunal Supremo, de modo que se genera una indefensión material, constitucionalmente relevante, que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva" y también ampara al ministerio público.

Entre esas preguntas figuran las relativas a la asamblea general de la que el presidente de la RFEF salió refrendado y respecto a la no convocatoria de Jenni Hermoso en la primera cita de la selección femenina tras la final del Mundial de Sídney (Australia).

El juez Central de lo Penal condenó a Rubiales al dar "plena credibilidad" a la versión de la jugadora, lo que supuso una condena para exdirigente del fútbol español a 18 meses de multa con cuota diaria de 20 euros (10.800 euros) por un delito de agresión sexual, una pena mucho más baja a la solicitada por las acusaciones, que era de un año de prisión por este delito. También le impuso una orden de alejamiento de 200 metros y le prohíbe comunicarse con ella durante un año, si bien le absolvió de coacciones.

La teniente fiscal también critica que "el juzgador no hace mención alguna en la sentencia a varias cuestiones fundamentales sobre las que se practicó prueba en el acto del juicio, como si tales pruebas no hubieran existido, pues no hace referencia alguna a ellas, no las valora, ni en un sentido ni en otro, porque ni las refiere". Entre ellas, si por el "comité de integridad de la RFEF se había abierto un expediente respecto a los hechos acontecidos en Sídney, en el que se pretendía, por orden del acusado Luis Rubiales, su exculpación de cualquier responsabilidad en dicho ámbito, obligando a cambiar declaraciones de intervinientes y aportando periciales parciales en su favor”.

El juez dejó claro a lo largo de la vista que según su criterio "esos hechos no tenían relevancia con los hechos objeto de enjuiciamiento (consta en la grabación de la vista), mostrando un absoluto desprecio (inadmitiendo sistemáticamente preguntas) ante la práctica de las pruebas relacionadas" con ello, lo "que pone de manifiesto una suerte de falta de apariencia de imparcialidad en los términos que el propio TEDH proclama". En el mismo paquete Durántez mete un audio que Jenni Hermoso envió a una persona de la RFEF para que cesaran las coacciones durante su estancia en Ibiza, y la declaración de la propia Montse Tomé que en el juicio negó que no la citara como castigo.

"Una vez más nos encontramos con una prueba testifical no valorada, completamente obviada en la sentencia, desconocemos la valoración que hace el juzgador de los motivos aducidos por la testigo del porqué no convocó a la jugadora", critica el ministerio público.