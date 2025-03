Feijóo carga contra Sánchez por tratar con "frivolidad" la política internacional

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, carga contra Pedro Sánchez por tratar con "frivolidad" los asuntos de política internacional y confirma que se reunirá con el presidente del Gobierno el próximo jueves en la Moncloa para dialogar sobre el posicionamiento de España respecto a la guerra de Ucrania y la posibilidad de aumentar el gasto en defensa en sintonía con la Unión Europea.

Feijóo pide a Sánchez que le remita lo antes posible un informe "detallado, previo y por escrito" para conocer exactamente las cuestiones que se van a tratar en la reunión y cuáles son los recursos que dispone España para apoyar a la UE en el actual panorama internacional, además de confirmar si tiene los apoyos necesarios para aprobar un posible aumento del gasto en Defensa.

El líder del PP, que ha participado esta mañana en un acto en Palma junto a mujeres empresarias, acusa al presidente de tratar con "frivolidad los asuntos serios" como la política internacional y denuncia que "la seguridad nacional no se abordará en un trámite de 20 minutos", en referencia a la duración que tendrá el encuentro entre ambos dirigentes en la Moncloa. "Está acostumbrado a tratar a sus socios en 15 minutos, pero el Gobierno y el PP tendrán que hablar largo y tendido de la seguridad de España, de la Unión Europea y de los recursos que el Gobierno está obligado a invertir en defensa", avisa.

Feijóo advierte que 20 minutos es un tiempo demasiado breve como para discutir sobre "el momento geoestratégico más complejo y más difícil de las últimas décadas" porque "están en juego" la seguridad tanto de España como de la Unión Europea: "Hace 15 meses que el presidente del Gobierno no nos dirige la palabra, y es evidente que ahora no lo hace por convicción sino por necesidad. Tenemos un gran desafío en toda la UE y no tiene los apoyos necesarios para hacer frente a ese desafío".

Asimismo, el líder popular recrimina a Sánchez que esta semana, tras el acuerdo con Junts per Catalunya para el traspaso de competencias en inmigración, haya "comprometido" la seguridad de los españoles al "desmantelar" el control de fronteras en Cataluña, "difuminando" las competencias en extranjería.

Feminismo

En el acto en Palma, Feijóo ha criticado el uso "partidista" del feminismo por parte de la izquierda, asegurando que la mejor manera de celebrar el 8M es "estar al lado de las mujeres que inspiran con su trabajo". Además, rechaza los discursos que "enfrentan" a hombres y mujeres: "No comulgo con el discurso que pretende decir a las mujeres que los hombres son su enemigo ni lo que tienen que hacer, pensar o votar". Asimismo, advierte contra la "apropiación política" del movimiento feminista: "Que no se apropien de las mujeres con fines electoralistas".

Feijóo denuncia la "hipocresía y el sectarismo" de quienes, a su juicio, han utilizado la causa feminista para atacar a sus adversarios políticos: "Utilizaban el 8M para echar a las mujeres del PP y criticar a las que no piensan o votan como ellos". También carga contra el Gobierno por lo que considera un retroceso en la protección de las mujeres: "El Ejecutivo que más ha predicado con la igualdad en la pancarta es el que más ha desprotegido a las mujeres con leyes nocivas, como la del 'solo sí es sí', que ha permitido la excarcelación de violadores y la rebaja de penas a abusadores".

El presidente del PP muestra su preocupación por la situación laboral de las mujeres en España, señalando que "sigue habiendo más paro femenino que en el resto de la UE y una de cada cuatro mujeres cobra el SMI o cuantías inferiores". En este sentido, reclama "un gobierno que asegure salarios dignos para las mujeres" y denuncia que "mientras tanto, el Ejecutivo encuentra dinero para condonar deuda a sus socios".