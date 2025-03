Feijóo vincula la decisión sobre Mazón a las investigaciones en marcha

Durante los años de la Guerra Fría, se hizo común hablar de los kremlinólogos como aquellos analistas que eran capaces de descifrar los cambios en la hermética Unión Soviética a partir de las acciones o declaraciones de sus principales dirigentes que llegaban al otro lado del telón de acero. Esa capacidad, entre el arte y la ciencia, es la que en los últimos meses —incrementado en las últimas semanas con las novedades de la justicia— acompaña a cada una de las intervenciones y actos de Alberto Núñez Feijóo respecto al futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana tras la dana.

El líder del PP capea la crisis abierta con uno de sus barones día a día. Y cada día, sus palabras cuentan con un termómetro en el que se mide su nivel de apoyo. Las suyas de ayer, en Valladolid, suponen un pequeño avance en su posición respecto a la mantenida jornadas atrás, pese a insistir ayer que no tiene "novedades" respecto a una decisión sobre Mazón y que seguirá "esperando al contenido y al alcance de la investigación" tras el último auto de la magistrada de Catarroja, en el que se cita como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso.

"Vamos a dejar que las investigaciones avancen. El presidente de la Generalitat compareció en las Cortes, remodeló su gobierno, hay una comisión de investigación y el PP ha abierto otra en el Senado", insistió, relatando la cronología que por ahora no le hace dar un paso más. "Mientras no haya novedades al respecto no voy a improvisar respuestas sin calado ni un mínimo de reflexión", expresó el máximo responsable del PP.

Esta vinculación entre las investigaciones judiciales y políticas y el futuro de Mazón y las decisiones al respecto suponen un cambio pequeño respecto a lo señalado por el propio dirigente gallego en las semanas previas. En este sentido, Feijóo había ligado hasta ahora el futuro de Mazón a su desempeño durante la reconstrucción de las zonas afectadas. Lo hizo incluso el propio jefe del Consell durante su primera comparecencia en las Cortes valencianas, en noviembre.

"Devolver la dignidad"

El cambio es mínimo, prácticamente imperceptible respecto a lo visto y escuchado unas horas antes en la rueda de prensa posterior a la reunión en la Moncloa con Pedro Sánchez, pero que no pasó desapercibida para quienes han hecho del análisis de las palabras de Feijóo respecto a Mazón, sobre el que tiene que referirse prácticamente a diario ante las preguntas de la prensa, una nueva materia de estudio idéntica a la kremlinología de los gobiernos soviéticos.

Así, tras sus palabras de ayer, parece que el punto en el que se decidirán los pasos a dar serán las investigaciones. No solo las que vengan desde los tribunales, sino también las que tengan que ver con las comisiones en los distintos parlamentos. Y eso que el PP votó en contra el jueves a la constitución de una en el Congreso, justificando que ya había una en marcha en el Senado a nivel estatal y otra de carácter autonómico en las Cortes valencianas. La diferencia de estas dos últimas respecto a la de la Cámara Baja es que en las primeras PP o PP y Vox tienen mayoría, mientras que en la última está en manos de la izquierda, PNV y Junts.

Esta posición respecto al avance de las investigaciones sobre las responsabilidades de la dana son una continuación respecto al posicionamiento realizado el jueves y que ya comenzó a levantar las orejas. "Dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos", señaló el jueves, remarcando su desagrado a "cambiar de opinión cada quince minutos ni cada semana", un posicionamiento que no impidió que volviera a ser preguntado ayer por Mazón.

Este cuestionamiento se ha convertido en una parte más de la rutina de Feijóo, tal y como se ha demostrado esta semana donde las pesquisas de la jueza, sus autos y la presión de la oposición han empañado su posición respecto a otros temas, como la reunión con el presidente del Gobierno sobre el gasto en Defensa.

Desmarcándose de las acciones sobre este, Feijóo añadió un "compromiso" con las con las víctimas de la dana. "Lo mínimo que le podemos ofrecer a las víctimas es devolverles la dignidad, es un compromiso que asumo, saber qué pasó", aseguró el máximo responsable del PP, poniendo de nuevo el foco en esa investigación y sus resultados, que podrían determinar sus futuras decisiones.