Feijóo dice que Mazón acudirá al congreso del Partido Popular Europeo en València en abril "si su agenda se lo permite"

Alberto Núñez Feijóo ha dicho este jueves en Bruselas que Carlos Mazón acudirá al congreso del Partido Popular Europeo (PPE) de finales de abril "si su agenda se lo permite". El líder del PP considera que es "normal" que los dirigentes locales sean invitados, aunque no ha dado por segura la asistencia del 'president' de la Generalitat valenciana. "Que las autoridades de la Comunitat y las autoridades locales acudan al congreso será lo normal, van a estar invitadas y, si su agenda se lo permite, yo creo que deben de asistir", ha apuntado en una rueda de prensa en la capital belga.

Los conservadores europeos decidieron el pasado verano que València acogería su congreso de este año. Sin embargo, el líder del PP español comentó públicamente hace dos semanas que quería cambiar la ubicación y llevárselo a Madrid, algo que finalmente no ocurrirá. El argumento oficial que dio Feijóo para intentar esa modificación es que, si se celebra en València los días decididos desde hace meses (29 y 30 de abril), él y otros diputados no podrían participar en el pleno del Congreso de los Diputados. Sin embargo, es habitual que esa semana haya actividad parlamentaria. No es algo inesperado. Sobrevuelan otras razones: la delicada situación de Mazón tras su gestión de la DANA del 29 de octubre y la tradición de que las autoridades locales, que son las anfitrionas, reciban a los invitados, en este caso, los máximos dirigentes del PPE, que también son de la Comisión Europea, por ser el partido mayoritario.

La idea de que se realizara en Madrid no ha prosperado porque un cónclave de esas características, con políticos europeos llegados desde toda la Unión, requiere de mucha organización previa de de alojamiento y seguridad y todo eso ya se ha estado haciendo estos meses en València.

Feijóo ha mencionado la posibilidad de que el 'president' asista si la agenda "se lo permite" en una rueda de prensa en Bruselas, donde ha participado en una reunión con sus homólogos del PPE. En esa comparecencia ha celebrado que Mazón haya llegado a un preacuerdo de Presupuestos con Vox porque considera que cualquier dirigente de cualquier institución tiene que conseguir aprobar unas Cuentas, lanzando una pulla a Pedro Sánchez, que el año pasado ya prorrogó las de 2023 y este año lleva el mismo camino.

El político gallego ha dicho que él entiende que Mazón está "haciendo lo que tiene que hacer". "Si además tiene la reconstrucción como objetivo fundamental de los ciudadanos de la comunidad, insisto, sería una doble temeridad no tener presupuesto corriente y no tener un presupuesto para la reconstrucción como consecuencia de la dana", ha declarado.