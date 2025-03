Ayuso endurece el discurso en materia migratoria y acusa a Sánchez de "incendiario"

Nueva invectiva de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña no ha dudado hoy en acusar a Sánchez de instaurar "un régimen de terror" para mantenerse en la Moncloa. No solo le ha reprochado su intento de controlar instituciones, empresas y medios, sino que ha arremetido también contra sus políticas migratorias. En un momento en que se discute el reparto por la península de 4.500 menores migrantes no acompañados desde los centros de Canarias y Ceuta, Ayuso ha calificado a Sánchez de "incendiario" y de haber convertido España en un "auténtico coladero".

"La crisis mundial de la inmigración tiene en Sánchez a un verdadero incendiario", ha dicho concretamente la dirigente madrileña, para quien el Ejecutivo lleva desde 2018 "poniendo en peligro la seguridad de las calles y la integración de tantos inmigrantes legales que sí vienen a ayudar a levantar a España y Europa entera". El país, ha añadido, es "un auténtico coladero", por culpa de la "demagogia y la incapacidad para creer en nada" de un Sánchez, ha dicho, que no duda en "instrumentalizar el drama de tantos menores".

No ha sido el único asunto que ha abordado en la descripción de un panorama negro, "el momento de mayor deterioro político e institucional de nuestra democracia". Si en materia de política exterior, Sánchez es "crisis internacional", en política interior es "parálisis nacional". Ayuso ha enfatizado las "100 derrotas en el Congreso" de un Gobierno que "según se va empequeñeciendo se va embruteciendo" y solo es capaz de aprobar lo que le imponen sus socios, "aquello que es ilegal o dañino para España".

En su retrato de situación ha llegao aún más lejos. "Hoy todos sabemos que para sobrevivir [Sánchez] es capaz de vender a España entera", ha afirmado. "Y para ello lleva tiempo instaurando este régimen de terror que consiste o conmigo o contra mí. En las empresas, en las instituciones, en la cultura, en los medios y en la política".