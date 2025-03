El PP defiende la negociación con Vox en sus CCAA: “Lo que no es normal es renunciar a tener Presupuestos"

Mientras Vox endurece su posición después de haber pactado los Presupuestos de la Comunidad Valenciana para acordar los dos siguientes, en la Región de Murcia y en Aragón, los populares defienden la negociación que permita a sus gobiernos “tener la estabilidad” de la que, según denuncian, carece el Gobierno central.

El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, hombre de la total confianza de Alberto Núñez Feijóo, se pronunció este martes con claridad sobre las conversaciones que se están produciendo con la formación de Santiago Abascal: “Que los presidentes estén trabajando en sus respectivas administraciones para dar estabilidad es lo normal. Lo que no es normal es que el Gobierno renuncie a tener cuentas públicas”, reprochó señalando a Pedro Sánchez. “No podemos convertir lo anormal en normal. Y Sánchez ha aprobado tres presupuestos en siete años. Ninguno esta legislatura”, apostilló.

El presidente del Gobierno dio por hecho hace días que prorrogará las cuentas públicas por falta de apoyos a pesar de que la vicepresidenta Yolanda Díaz insiste en que debe presentarlos aunque no salgan adelante. “Es la mayor demostración de falta de proyecto político”, recalcó Tellado mientras puso en valor, una vez más, el intento de sus autonomías por contar con cuentas públicas.

Como publica este periódico, Vox ha enfriado ahora un acuerdo rápido a la espera de que tanto el PP de Murcia como el de Aragón asuma sus exigencias. La fundamental, como ya hizo Carlos Mazón, es que los presidentes autonómicos se manifiesten públicamente en contra de la acogida de más menores migrantes no acompañados y de las políticas verdes. Que aseguren que “harán todo lo que puedan” y lo que esté en su mano por dejar de aplicarlas.

Tellado insistió en que el PP de Murcia “no renunciará a sus valores y sus políticas por tener presupuestos”, ya que en teoría Fernando López Miras está en la recta final para tener acuerdo presupuestario. En realidad, los conservadores creían que la semana pasada ya habría acuerdo, pero finalmente se dilató. Vox busca seguir teniendo protagonismo y exprimir al máximo su fuerza.

Ahora pone el foco en que la administración regional permita enseñar religión musulmana en colegios públicos y concertados -más del 9% de la población en la Región de Murcia profesa el islam- a pesar de que la ley lo contempla, en virtud del Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España.

En concreto, el artículo 10 de la Ley 26/1992 dice que se garantizará “a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados”. El último currículum del Ministerio actualizado sobre esta asignatura es de 2022.

López Miras aseguró este jueves que ese porgrama "no es regional ni competencia del gobierno autonómico", afirmando que "no se destina ni un solo euro al mismo" y que, por tanto, "no forma parte de los Presupuestos" porque es el resultado de un convenio internacional a nivel estatal.

Tellado,, por su parte, aseguró desconocer los detalles del momento en que se encuentra la negociación, pero, igual que otros dirigentes nacionales, se mostró optimista. Vox ha decidido enfriar la posibilidad de un acuerdo rápido, pero sigue en las conversaciones. Y en los dos partidos ven posible un acuerdo en Murcia y Aragón, mientras que en Castilla y León no lo habrá y en Extremadura y Baleares es muy complicado.