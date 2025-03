Sánchez ya apunta a los Presupuestos de 2026 ante la falta de apoyos para las cuentas de este año

Pedro Sánchez ha dado este miércoles un paso más para restar importancia a la falta de Presupuestos para este año. Primero en el debate sobre la inversión en defensa y después durante la sesión de control, el presidente del Gobierno ha apuntado a las claras a las cuentas públicas de 2026, profundizando en el mensaje de que no presentará las de 2025 si previamente no cuenta con los apoyos para aprobarlas.

“Nosotros somos los primeros que queremos actualizar los Presupuestos, por eso estamos trabajando y negociando. Si nos da tiempo, lo haremos. Y si no, nos pondremos a negociar los de 2026", ha afirmado Sánchez durante la cita parlamentaria sobre el rearme europeo. Poco más tarde ha transmitido la misma idea. “El Gobierno está trabajando para presentar los Presupuestos. Si no es en este año, será en el próximo”, le ha contestado el jefe del Ejecutivo a Alberto Núñez Feijóo.

La hemeroteca

Para el líder del PP, que le ha recordado al presidente una frase de 2018 que casa mal con su posición actual (“un Gobierno sin Presupuestos no gobierna nada”, le dijo entonces a Mariano Rajoy), el hecho de que la Moncloa haya prácticamente renunciado a presentar este año las cuentas públicas ante la falta de apoyos muestra que Sánchez le tiene “miedo a sus socios y a la democracia”. Como viene siendo habitual, el jefe de la oposición ha aprovechado su intervención durante la sesión de control para reclamar de nuevo un anticipo electoral. “Si tiene una mayoría para gobernar, presente los Presupuestos. Y si no tiene esa mayoría, deje que los españoles formen una nueva, no debilite nuestra democracia”, le ha dicho Feijóo.

Pero el presidente no piensa dar por zanjada esta convulsa legislatura, marcada por la inestabilidad de los apoyos que sostienen al Gobierno, y convocar comicios generales. Con o sin Presupuestos, la idea con la que trabaja la Moncloa es llevar este mandato hasta 2027. La prórroga de las cuentas públicas (las actualmente en vigor son las de 2023) no tiene excesiva importancia, según Sánchez, que suele insistir en que han servido para que España esté batiendo récords de empleo y crezca económicamente muy por encima de la media europea. El jefe del Ejecutivo ha cerrado su cara a cara con Feijóo defendiendo los últimos Presupuestos que logró aprobar, echando mano de las inversiones que contienen en sanidad, política educativa y dependencia. “Rompo una lanza en favor de esos Presupuestos”, ha concluido.