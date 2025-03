Todos los socios salvo Podemos y BNG dan margen a Sánchez para fortalecer la "seguridad" de Europa

La mayoría de socios del Gobierno, a excepción de Podemos y BNG, han dado cierto margen a Pedro Sánchez para debatir sobre cómo fortalecer la "seguridad" de la Unión Europea y de su estado de bienestar, diferenciándolo de un apoyo a la "escalada militarista". Durante el debate en el Congreso y al igual que pasó hace unas semanas en la ronda de contactos que mantuvo con todos los partidos, el presidente del Gobierno ha contado con el respaldo, siempre con algunas reservas, de Junts y PNV a elevar el gasto militar y con una puerta abierta por parte de ERC y EH Bildu, muy críticos con el incremento del presupuesto de Defensa, a debatir sobre "seguridad".

"El mundo es como es y no como nos gustaría que fuera", ha admitido el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, antes de admitir que la izquierda debe hacerse cargo de la situación actual e "ir más allá" de frases y pancartas. "Creo que tenemos que hablar sin manías de orden, de seguridad y de defensa, porque la izquierda sí es orden, es seguridad y es defensa", ha sentenciado tras reconocer que hay votantes que tienen "miedo" por el contexto internacional y que es necesario darles una respuesta.

No obstante, Rufián ha aseverado que "jamás un arma ha solucionado nada" y que el Ejecutivo y la Unión Europea deberán explicar por qué se plantea un gasto de 800.000 millones de euros para el rearme: "¿Cuál es el criterio?". En este sentido, ha señalado que lo necesario es "gastar mejor" unificando los 27 ejércitos en uno o persiguiendo a oligarcas rusos que presionan a Vladimir Putin para que termine con la guerra de Ucrania.

Propuesta alternativa

En una posición similar, aunque más contundente, se ha situado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, que le ha concedido a Sánchez que defiende un discurso con "matices" respecto a la posición de la Comisión Europea. Además, la dirigente abertzale se ha referido al anuncio de Sánchez de un 'Plan Nacional de Impulso Tecnológico' para canalizar la inversión en defensa más allá de armamento: "Usted habla de seguridad y no de rearme, pero la cuestión es, si más allá del término, esta es una fórmula de endulzar el relato belicista o es realmente una apuesta por construir la seguridad en todos los ámbitos que aporte autonomía estratégica en Europa. Si es esto segundo nosotros participaremos de ese debate".

De lo contrario, Aizpurúa ha aseverado con rotundidad que su formación no apoyará una "carrera armamentística". "El rearme no es una opción", ha dicho desde la tribuna antes de señalar que apostar por esta vía será "un error garrafal" del que no participarán.

Las reticencias de PNV y Junts

Mucho más conciliadores con la propuesta de elevar el gasto militar se han mostrado Junts y PNV. La portavoz de los posconvergentes, Miriam Nogueras, ha defendido la necesidad de que la Unión Europea se "rearme", aunque apostando por las industrias europeas para que el gasto no vaya a parar a manos de Estados Unidos. Además, sacando asuntos que nada tienen que ver con el gasto militar, ha aprovechado para reclamar un "rearme" de la democracia española ante los ataques que han sufrido los independentistas en los últimos años.

Aitor Esteban, en su último discurso como portavoz del PNV, ha sido el más crítico ante la necesidad de que Sánchez vaya "concretando ya" qué plan hay para hacer frente al contexto internacional y, como su homóloga en Junts, ha pedido que las inversiones que proyecta la Unión Europea sean en I+D+I dentro del propio territorio europeo y que las comprar de material militar también vayan encaminadas en este sentido. Además, ha apuntado a la urgencia de coordinar todos los recursos de los 27 países de la UE: "Si queremos invertir bien, si queremos hacerlo mejor, habrá que hacer eso".

El 'no' rotundo

Y como ya ocurrió hace unas semanas, Podemos y BNG se han distanciado del resto de socios en un 'no' taxativo a cualquier aumento del gasto. La líder de los morados, Ione Belarra, ha llegado a acusar a Sánchez de querer pasar a la historia "como un auténtico señor de la guerra" y de ser el "único responsable de poner el país en riesgo".