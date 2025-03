El TC anula el voto delegado de Puigdemont, pero salva la constitución del Parlament

El Tribunal Constitucional ha anulado los votos delegados que emitieron el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del 'exconseller' Lluís Puig durante el pleno del Parlament del pasado 10 de junio del año pasado, cuando se constituyó la Cámara catalana esta legislatura bajo la presidencia de Josep Rull. No obstante, el acuerdo al que se sumaron ambos se mantiene al no haber sido determinantes para alcanzarlo, informaron a EL PERIÓDICO fuentes del alto tribunal.

El pleno de la corte de garantías ya había anulado otros votos delegados; última vez fue el emitido también por Lluís Puig, solo cinco días antes de que tuvieran en cuenta los de los dos políticos procesados en rebeldía por malversación en el 'procés'. Pese a ello la Mesa cuyos miembros fueron elegidos por motivos de edad para que la Cámara catalana echara a andar esta legislatura decidió aceptar los de los diputados que no podían acudir a la sesión sin riesgo de ser detenidos.

Se trata de un caso de aplicación de doctrina, porque no hay margen para contabilizar los votos de quienes están procesados en rebeldía en un procedimiento. No se anulará el acuerdo en el que votaron, porque su apoyo no fue determinante para alcanzarlo, por lo que la anulación de los apoyos no tuvo consecuencia legislativa alguna.

Ni Puigdemont ni Puig asistieron al pleno del Parlament de junio, en el que se eligió a Rull presidente de la Cámara, porque a ninguno de los dos se les ha aplicado la amnistía al estar procesados por malversación de caudales y entender el Tribunal Supremo que entra de las excepciones de la propia ley de la medida de gracia. Como de haber ido se les habría tenido que detener, la Mesa aceptó sus votos delegados para constituir la Cámara, decisión que fue recurrida por el PP catalán, impugnación ahora aceptada por el Constitucional.

Se da la circunstancia de que ni Puigdemont, ni Puig, ni Toni Comín han acudido aún a la corte de garantías, porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo aún no ha resuelto el recurso de apelación que presentaron contra la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía al entender que la malversación por la que están procesados en rebeldía entra dentro de las excepciones de la ley.

Durante la vista celebrada en el alto tribunal, la defensa del expresidente catalán, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, pidió que en su caso estudiara si se le debía aplicar la amnistía el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, puesto que a Comín se le había negado la condición de eurodiputado por no haber acudido al Congreso a jurar o acatar la Constitución.