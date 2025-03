Mazón se cita con una asociación de víctimas que le señala como "máximo responsable" del 29-O

La reunión que mantuvo el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el lunes 17 de marzo en el Palau de la Generalitat con cuatro afectados por la DANA no ha sido el único encuentro que ha mantenido el jefe del Consell con víctimas y familiares de víctimas de la catástrofe del 29 de octubre. Según ha señalado este jueves a las puertas de la sede de Presidencia, Mazón se ha visto con "varias asociaciones de víctimas" y lo ha hecho "con discreción", como ha asegurado que seguirá haciéndolo.

"Vamos a seguir recibiendo a las víctimas, con respeto, con discreción", ha indicado el 'president' a la entrada del Palau de la Generalitat antes del acto de toma de posesión del presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, Fernando Móner. Mazón ha justificado esta forma de reunión, en privado, sin informar de ello, porque no quieren "instrumentalizarlas".

"La mejor manera de respetarlos es que el trato personal sea efectivamente personal y siempre atendiendo a su criterio y a su manera de enfocar cada uno de estos encuentros", ha explicado al tiempo que ha desgranado ha sido tanto él como "muchos miembros del Consell de la Generalitat" los que "han atendido y han estado directamente con víctimas, preocupándonos personalmente con ellos", ha señalado.

En esta línea, ha afirmado que "claro" que habrá más reuniones con las víctimas pero "salvo que ellos quieran, el criterio es no ponerlo en la agenda pública, no convocar a los medios de comunicación para no instrumentalizarlo, para no hacer de esto un acontecimiento mediático, salvo que ellos quieran dar cuenta, si ellos quieren hablar, por supuesto". Para Mazón, "la mejor manera de respetarlos es que el trato personal sea efectivamente personal y siempre atendiendo a su criterio y a su manera de enfocar cada uno de estos encuentros".

Encuentro con SOS Desparecidos

Entre estas reuniones está este jueves por la tarde la que tendrá la asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa donde un juzgado de Catarroja investiga la gestión de la DANA en representación de más de 70 familiares de las inundaciones. Así lo ha confirmado a EFE Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, tras haber aceptado la invitación que se le hizo a principios de esta semana desde el Consell aunque la entidad puso como condición que fuera pública.

Amills ha adelantado que en la reunión, en la que según SOS Desaparecidos también estará presente la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, le dirán a Mazón que es "el máximo responsable" de lo ocurrido el 29 de octubre. "En nuestro compromiso con la transparencia, la verdad, que desde el primer día defendemos y la justicia que reclamamos, las familias afectadas por la riada de Valencia, a quienes representamos jurídicamente, están plenamente informadas y lo seguirán estando tras el encuentro", señala la entidad en edes sociales.

El pasado día 14, Amills ya anunció en Madrid, en una rueda de prensa junto a su equipo jurídico y familiares de las víctimas, la intención de su entidad de emprender acciones judiciales por los casos de Valencia y de Letur (Albacete). SOS Desaparecidos denuncia un presunto delito de "homicidio imprudente por culpa in vigilando" que atribuyen a una "serie de negligencias", dejación de funciones, "desidia" y "errores" de distintas administraciones.