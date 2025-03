Vox se crece con su influencia en Valencia y deja claro que Mazón caerá cuando ellos den luz verde

“Mazón sabía que sin los Presupuestos no salían se quedaba sin tiempo. En ese caso sí que estaba muerto políticamente”. Un dirigente de la cúpula de Vox resume así la situación en la que ha quedado el ‘president’ de la Comunidad Valenciana tras el acuerdo presupuestario alcanzado con su partido. La segunda conclusión es todavía más dura: “Y sabe que se lo debe a Vox”.

El partido de Santiago Abascal se ha crecido después de ese acuerdo, que le ha permitido recuperar su influencia en las comunidades autónomas donde el PP los sigue necesitando tras abandonar los gobiernos regionales. El protagonismo de los ultra vuelve a estar en cotas máximas y así lo quieren mantener, aprovechando las autonomías en las que aún no hay acuerdo. “Ellos saben perfectamente qué es lo que exigimos”, reiteran en el núcleo duro de Abascal.

La situación valenciana era especialmente delicada tras la riada del 29 de octubre. La dirección nacional del PP quería que hubiera Presupuestos porque entienden que sin unas cuentas públicas actualizadas la tarea de la reconstrucción se iba a complicar mucho. Y aunque hace unos días Alberto Núñez Feijóo ya vinculó el futuro de Mazón a la instrucción judicial por encima de la reconstrucción, los populares insisten en que el Consell debe volcarse al completo en recuperar la provincia de Valencia.

El relevo de Mazón sigue teniendo las mismas dificultades, una vez no se acometió al poco tiempo de la tragedia. Los presupuestos no garantizan a Mazón salvarse, pero en Génova entienden que sí proyectan una sensación de estabilidad para toda la comunidad.

En Vox, sin embargo, creen que el relevo habría llegado si hubieran podido hacerlo. “Al final es hacer de la necesidad virtud porque la realidad es que para cambiar a Mazón nosotros tenemos que autorizarlo”, zanjan en la cúpula ultraconservadora.

No hay dudas, tampoco en Vox, de que Mazón antes o después saldrá de la Generalitat. Que no tiene posibilidades de continuar, afirman, está muy claro. Pero la advertencia está también encima de la mesa: serán los votos de Abascal los que, llegado el momento, darán luz verde. Y esa negociación tendrá que producirse al más alto nivel. Por ahora ambas partes aseguran que no está encima de la mesa.

Vox ha ido creciendo en las encuestas después de la trágica riada. La desafección con el PP y con las instituciones tras el desastre en la provincia de Valencia han hecho a los ultra ganar apoyos. El próximo fin de semana Abascal busca una exhibición de fuerza en Valencia, donde ha organizado un gran acto con simpatizantes para comer una paella por la que el partido cobra 25 euros. Aspiran a agotar las entradas con 1.500 personas.

A nadie se le escapa que cuanto más débil está Mazón más fuerte se hace Vox. En el partido de Abascal también reconocen que el ‘president’ tiene una crisis de credibilidad con su electorado que no tiene fácil solución. Y asumen que su relevo -cuando llegue el momento- también puede llegar a ser necesario para, en las próximas elecciones, garantizar que siga habiendo una suma suficiente en la derecha. Hasta este momento el partido ultra pretende seguir exprimiendo a la Generalitat.

En Vox piensan que Mazón “ha vuelto a la vida” al conseguir unas nuevas cuentas públicas, aunque sea por un periodo de tiempo. Esa reflexión también la hacían en la dirección nacional popular: en el corto plazo es un balón de oxígeno para el ‘president’. Pero en el medio, siguen defendiendo que “a la hora de decidir”, no cambiará nada.

Que el ‘president’ ha encontrado en los Presupuestos su primer aliento en cinco meses quedó claro el pasado lunes durante un acto en su provincia, Alicante, que sorprendió a muchos dirigentes del PP. “Que cada uno asuma su responsabilidad. Ahí están mis presupuestos. Y hay otro señor que no ha asumido la suya. Si tú no tienes lo que tienes que tener para presentar los presupuestos de la reconstrucción de la desgracia más grande de España es que no te mereces ser presidente del gobierno”.

Aunque en los últimos días la dirección nacional también ha dado un giro -allí estaba Elías Bendodo hablando en nombre de Génova y diciendo que el “compromiso con la reconstrucción que está haciendo Mazón” es total- muchos dirigentes de peso del partido volvían a llevarse las manos a la cabeza con esa frase del ‘president’ de la Comunidad Valenciana. El reproche, como se lleva repitiendo desde la dana, es el mismo: “Esa sensación de chulería, de falta de empatía, cuando toca todo lo contrario”.

Feijóo quiere que baje el ruido sobre el futuro de Mazón. Este fin de semana reúne a todos los parlamentarios autonómicos, nacionales y europeos en Sevilla, en un encuentro al que finalmente no acuden los presidentes regionales. Ningún acto interno se salva de las preguntas sobre Mazón. Y el líder del PP quiere que ahora la presión se fije sobre la falta de presupuesto de Sánchez, el plan de rearme y todo lo que implica su debilidad parlamentaria. El problema, asumen en su núcleo duro, es que vaya donde vaya, aparece Mazón.