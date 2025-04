La Fiscalía no ve aún indicios para implicar a Ábalos en la trama de hidrocarburos de Aldama pero advierte de diligencias pendientes

La Fiscalía Anticorrupción apunta en un reciente informe que a día de hoy no existen "un mínimo de indicios" que permitan vincular al exministro José Luis Ábalos con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel, la empresa clave en la trama de fraude de IVA en hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional. No obstante, apunta a las diligencias pendientes acordadas por el juez Santiago Pedraz a principios del pasado mes de febrero.

El escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, informa en contra de la petición de las acusaciones populares, bajo la dirección de Hazte Oir, para que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se inhiba en favor del Supremo en lo relativo a las actuaciones que Ábalos pudiera haber realizado para favorecer a las empresas de hidrocarburos bajo la órbita del comisionista Víctor de Aldama.

Sobre este punto, el fiscal Luis Pastor señala que "en cualquier caso, en última instancia", debe ser la sala de apelación de la Audiencia Nacional "quien deberá valorar y apreciar eventual inhibición en atención a los indicios de que disponga, y a la vista del resultado de las diligencias acordadas", puesto que el juez Pedraz aún desconoce su resultado "y si existen indicios de la intervención del señor Ábalos en el otorgamiento de la condición de operadora de hidrocarburos a Villafuel, lo cual, en principio (...) no parece muy plausible". Entre otras razones, porque dicho permiso fue obtenido más de un año después de haber cesado como ministro.

Diligencias pendientes

Pedraz se dirigió hace dos meses al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que aporte el expediente tramitado para la inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de Villafuel, la principal compañía investigada en estas acusaciones. También reclamó documentación sobre el control seguido en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre esta empresa. Sobre el primero de estos permisos, se mantuvo desde 2022 hasta su cese el pasado 3 de febrero.

Las acusaciones basan su petición de inhibición parcial de esta causa a Supremo en que el propio instructor en dicho órgano, Leopoldo Puente, señaló mediante auto que le correspondía indagar sobre "actuaciones de intermediación y gestión de intereses" de la trama Koldo en las que pudiera haber intervenido Ábalos en favor de Aldama.

Para las acusaciones, en este marco fijado por el Supremo podría entrar entones la reunión de miembros de la trama de hidrocarburoscon el jefe de gabinete de la Ministra de Industria, así como las actuaciones referentes a la compra del chalet de la Alcaidesa que disfrutó el exministro, para cuya adquisición fue utilizada la sociedad Have a Got Time gestionada por Leonor González Pano y que según la UCO está realmente bajo control de Claudio Rivas, principal socio de Aldama en la trama de fraude del IVA. Sospechan que se realizó esta operación en pago por los servicios prestados por Ábalos a estos empresarios.

Posibilidad, no indicio

De hecho, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según apunta la propia Fiscalia Anticorrupción en su informe, apuntan que el asunto del chalet “pudiera estar relacionado con la agilización de la concesión de la licencia de operador”. No obstante, el fiscal subraya que "por lo tanto, es una posibilidad, no un indicio de la intervención" del exministro en la concreta actuación administrativa de obtención del permiso. Agrega además que se ha de tener en cuenta que la obtención de la condición de operadora -septiembre de 2022- se produjo más de un año después de la compra del chalet, y cuando Ábalos llevaba cesado como ministro desde julio de 2021.

"El hecho de haberse reunido, entre otros, los investigados Claudio Rivas Ruiz-Capillas y María del Carmen Pano Sánchez (otra de las socias de Aldama) en el Ministerio de Industria con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la entonces ministra María Reyes Maroto tampoco es indicativo de la intervención del Sr. Ábalos Meco en tales hechos, reunión en la que si consta que participó Koldo García", agrega el fiscal.