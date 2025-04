Montero rectifica y pide disculpas por cuestionar la presunción de inocencia tras la absolución de Dani Alves

Tras varios días de polémica, la ministra María Jesús Montero se ha visto obligada a rectificar por sus palabras en un acto político el pasado sábado en las que tachó de "vergonzosa" la sentencia absolutoria al futbolista Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Durante su intervención, la vicepresidenta del Gobierno afirmó que "la presunción de inocencia no puede estar por delante del testimonio de una joven".

"Si de la literalidad de esta expresión que usé se puede concluir que he puesto en cuestión la presunción de inocencia, que es un pilar fundamental de nuestro estado de derecho, pido disculpas y retiro esa expresión", apuntó durante una atención a medios en Sevilla.

No obstante, tras corregir sus palabras, retomó sus críticas a la sentencia que ha supuesto al absolución del ex futbolista de un delito de agresión sexual por el que había sido previamente condenado por la Audiencia de Barcelona: "Las sentencias se acatan y se respetan pero eso no quita de tengamos nuestra valoración. Y en relación a este sentencia quiero decir que el caso fue juzgado en un tribunal que le declaró culpable y desde mi punto de vista la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y la fiabilidad del testimonio de las víctimas. Con las agresiones sexuales hay un contexto difícil de determinar ya habitualmente ocurren en lugares donde hay intimidad entre las personas, por lo que no suele haber testigos y las reacciones de las víctimas no responden a ningún estándar o estereotipo", explicó.

En esta línea, Montero incidió en que su intención era abrir "un debate importante" y tachó de "retroceso" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto a "los avances que se han conseguido en materia de igualdad y para no revictimizar a las víctimas".

Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno se producen después de que haya recibido críticas de asociaciones de jueces y fiscales, del Consejo General del Poder Judicial y de la oposición, que llegó a pedir su dimisión. También en el Gobierno y en Ferraz hubo distanciamiento respecto a la expresión utilizada y durante las últimas horas se han producido distintas declaraciones públicas matizando las palabras de la número dos del Gobierno.