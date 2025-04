Una directiva de Google asegura que el máster de Begoña Gómez encajaba con los objetivos de la compañía

La directiva de Google Spain Fuencisla Clemares ha asegurado ante el juez Juan Carlos Peinado que la propuesta para patrocinar el software del máster Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid de Begoña Gómez encajaba con los objetivos de sostenibilidad y digitalización de pymes de la compañía, aunque rechazó estar al tanto de los pormenores del mismo, según informan a esta redacción fuentes presentes en su declaración como testigo.

La que fuera directora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de 'go to market operations' para Europa, Oriente Medio y África de la tecnológica ha explicado que el contacto inicial con la cátedra la tuvo el directivo Jaime García Cantero. Y la decisión de patrocinar estos estudios y su software se aprobó en un comité interno. En las negociaciones también participaron los directivos de la compañía Isaac Hernández y Miguel Escassi. Este último y Miguel Rodríguez Bueno lideraron el proyecto desde Google.

Los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid / Roca

Finalmente esta directiva de Google ha explicado que nunca tuvo contacto con Begoña Gómez, y que la propiedad intelectual del software siempre consideró que era de la Universidad Complutense.

Exconsejeros de Indra

También han declarado los exconsejeros delegados de Indra Ignacio Mataix y Cristina Ruiz, que han señalado que no tenían conocimiento de la inversión en el software porque no era un asunto relativo a sus cargos. Ambos eran consejeros delegados y miembros del comité de dirección, en el que solo se debatían proyectos de gran cuantía. Y este no era el caso del máster de Begoña Gómez, han explicado.

Han argumentado que los patrocinios relevantes pasaban por Manuel Ausaverri, ahora en Telefónica. Han apuntado que este reportaba también a Marc Murtra, expresidente de Indra y actual presidente de Telefónica.

En su declaración Mataix, al ser preguntado por las acusaciones populares, explicó que coincidió con Pedro Sánchez en un acto militar en La Moraleja (Madrid) donde también estaban Murtra y el primer ministro holandés.

Fuentes de las acusaciones populares han asegurado a este periódico que como en los interrogatorios los testigos han señalado los nombres Marc Murtra y de Miguel Escassi estos podrían ser llamados como testigos por el juez Peinado.

El magistrado citó por tercera vez a los directores ejecutivos de Google Spain y exdirectivos de de Indra para tomarles declaración como testigos este miércoles por las inversiones que realizaron ambas compañías en el 'software' del máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que, según Hazte Oír, se habría apropiado la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Sufragaron el máster

En concreto, Google informó de que había sufragado 110.000 euros en dicho 'software'. Explicó que en diciembre de 2022 Google Ireland Limited firmó un acuerdo de patrocinio con la Universidad Complutense en el que "se comprometía a patrocinar el Proyecto Transforma TSC mediante la aportación de 40.000 euros".

Por su parte, Indra informó por escrito al juez a principios de diciembre de que invirtió 128.442 euros en el 'software' de dicho máster. Según precisó, dichos trabajos se facturaron internamente a otra compañía del grupo, Indra Soluciones Tecnológicas de la Información y en ningún momento disfrutó de "beneficios o deducciones fiscales".