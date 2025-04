Mazón: "La inseguridad que me preocupa es que el Gobierno no mueve un músculo para arreglar los barrancos"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado este miércoles al Gobierno de no estar "moviendo ni un músculo" para acometer las obras de adecuación de los barrancos afectados por la DANA del pasado 29 de octubre, lo que genera una "sensación inseguridad" en "todos los valencianos" que le "preocupa" por encima de su seguridad personal, ha señalado.

En declaraciones a los medios de comunicación, que le han preguntado sobre si le preocupan las amenazas de muerte que ha recibido, Mazón ha afirmado que la seguridad que le preocupa "es la de los afectados de la DANA, porque las obras para evitar que esto vuelva a ocurrir" no se han iniciado.

"El Gobierno de España no ha puesto en marcha ni siquiera el más mínimo trámite para poner en marcha las obras que necesitamos" y "es urgente que esa sensación de inseguridad acabe" y se inicien las obras para "desviar, adecuar o aliviar" el trayecto de barrancos como el Poyo o La Saleta, ha aseverado Mazón, insistiendo en todo momento en que "el foco son las víctimas".

Se desmarca de la tensión política

La reciente detención de una persona por amenzar de muerte al president ha reabierto el debate sobre el clima político actual en la C. Valenciana, crispado desde la DANA. Cuestionado sobre si conviene rebajar la tensión por parte de todos, Mazón ha marcado distancias entre su actitud y la de la izquierda, aunque sin menciones concretas.

"No creo que me hayan visto amenazar ni insultar a nadie. Ni mandar a un sector de mi partido a hacer un escrache. Es conveniente que el debate político sea lo más razonable posible, y ahí es importante que se haga un esfuerzo por parte de todos. Pero al hacer la valoración, conviene ver el esfuerzo que han hecho unos y el esfuerzo que no han hecho otros", ha indicado.

Mando único, pero trabajo "coordinado"

El jefe del Consell ha tenido que volver a enfrentar preguntas sobre el 29 de octubre. En concreto, sobre las declaraciones del exinspector jefe de Bomberos, José Miguel Basset, quien estuvo al frente de la emergencia que dejó 228 muertos y que en su comparecencia en la comisión de la Diputación de Valencia aseguró entre otras cosas que había información disponible sobre la situación desde las 7 de la mañana.

Mazón ha remarcado la "solvencia" de Basset, una "autoridad acreditada en la materia" cuyas consideraciones "conviene tener en cuenta". Aun así, ha concretado que "una cosa son lluvias y otra cosa es la riada", tratando de diferenciar entre las actuaciones acometidas a primera hora del 29 de octubre por las precipitaciones y las que no se realizaron de cara a la tarde, entre otras cosas según Basset por la falta de vigilancia de los barrancos, competencia de la Generalitat.

El president también ha admitido, como hizo el exinspector de Bomberos, que el mando único lo ostentaba la Generalitat y en concreto la consellera Salomé Pradas, pero ha insistido en la socialización de responsabilidades. "El plan y la normativa es clara. Hay un mando único, hay un comité de dirección, un comité asesor...y hay un órgano en el que de manera corresponsable participan todas las administraciones, que están obligadas a trabajar de manera coordinada y a informar fehacientemente y a tiempo".

Mazón ha añadido que "cualquier otra cuestión que no fuera trabajar de forma coordinada entre administraciones sería muy peligroso y nos generaría muchas incertidumbres a todos".