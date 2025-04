Ayuso eleva el tono y acusa al Gobierno de "promover" la inmigración irregular descontrolada

La Comunidad de Madrid informó ayer de que ha remitido a la Delegación del Gobierno cuatro expedientes para solicitar la repatriación de otros tantos menores migrantes no acompañados con "dificultades de adaptación" y, tras los incidentes en el centro de primera acogida de La Cantueña de Fuenlabrada el pasado lunes, en los que, tras una reyerta, doce menores fueron detenidos por la Policía y resultaron agredidos siete trabajadores, era previsible que el asunto se filtrara en la sesión de control a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de hoy de la Asamblea de Madrid.

Lo ha hecho, de manera quizá menos acusada de lo que se esperaba, y ha sido la propia Ayuso la que más se ha referido a ello en su respuesta a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino. "Estamos en contra de las campañas que están haciendo ustedes en el asunto de los menores", ha reprochado la presidenta, quien a continuación ha insistido en el anuncio de ayer. "Queremos pedir al Gobierno que estos menores vuelvan con sus familias en cumplimiento de la ley", ha dicho. Además, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha llevado el reparto de menores no acompañados ante el Tribunal Constitucional y no ha descartado “nuevas medidas” para evitarlo.

La presidenta madrileña ha afirmado que esos menores son "entregados" en Madrid "sin conocer sus perfiles, sus procedencias, sus situaciones personales" y ha acusado al Gobierno de "promover la inmigración irregular descontrolada para fabricar problemas". Problemas, ha añadido, que luego Vox pretende rentabilizar para acudir "en rescate" del propio Gobierno. No es la primera vez que utiliza Ayuso el argumento de la pinza entre la formación de ultraderecha y el Ejecutivo central en su contra.

Moñino, quien ha acudido al pleno con una camiseta en la que se podía leer "Menas a su país", ha pretendido dirigir su intervención, sin embargo, hacia la politización de la universidad, después de que la semana pasada se le impidiera el acceso a un acto de protesta a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, que ha definido como "dictaduras del pensamiento único". No ha sido hasta después, con Ayuso ya ausente del Pleno, y durante el debate de una proposición no de ley para exigir auditorías externas para oenegés que cobren subvenciones, cuando ha "celebrado" que Ayuso "al fin haya dado la razón a Vox" y haya pedido al Gobierno, "con la boca muy pequeñita" que se repatríe a menores migrantes no acompañados.

La universidad, por otros motivos, ha sido otro de los asuntos que han emergido en la sesión de control. Las medidas anunciadas por el Gobierno para endurecer los requisitos de aprobación de universidades privadas han servido a Ayuso para volver al discurso con que ya viene confrontando con el Ejecutivo desde principios de esta semana. "Ahora resulta que el problema urgente es la universidad privada y dividen en esa pretendida lucha de clases a la privada contra la pública", ha asegurado otra vez.

Contra Sánchez y Montero

No ha ahorrado ataques a Sánchez al respecto, de quien ha recordado que estudió en una universidad privada, y se ha referido a las investigaciones en torno a Begoña Gómez, a quien ha llamado "la catedrática de la Moncloa" y ha acusado "de hacer negocios privados con fondos públicos en la universidad pública”. Y también se ha dirigido contra la vicepresidenta María Jesús Montero. "La que se fue a Sevilla para perder su silla se puso el otro día la camiseta de faralá, se vino arriba con la batalla de cola y decidió incendiarlo todo, insultar el trabajo de los jueces e intentar insultar a la universidad privada ofendiendo a centenares de familias de alumnos y de profesores", ha ironizado.

La portavoz socialista, Mar Espinar, ha preguntado a la presidenta madrileña de dónde ha salido el dinero con que ha pagado el ático en que vive, otro asunto recurrente en el pleno de Entrevías, mientras que la de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha intentado llevar el debate hacia el acoso escolar, que ha vinculado con los recortes en políticas educativas del Gobierno de Ayuso y su deriva ideológica. "El bullying refleja los problemas de nuestro presente. No se le puede hacer frente sin hacer frente a la extrema derecha", ha asegurado.

Ayuso ha respondido atacando. En el día en que Fernando García se ha incorporado al escaño de Más Madrid dejado por Loreto Arenillas, ex jefa de gabinete de Íñigo Errejón, la presidenta ha recordado que el escaño había quedado vacío "por un caso de acoso sexual". Y ha recordado una retahíla de descalificaciones, desde "fascista" a "tarada mental" que se le han dedicado.

Por su parte, Carlos Díaz-Pache, portavoz del Grupo Popular, ha utilizado su pregunta sobre adicciones para hablar de la "adicción al poder" de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "narcisista", tener "un ego desmedido" y de ir "alejándose de la realidad".