El PP de Feijóo insiste en que Mazón estuvo "informado en tiempo y forma" el día de la dana

El apoyo del PP nacional a Carlos Mazón por su gestión de la dana sigue intacto, pese a que las últimas informaciones conocidas a raíz de la investigación oficial han revelado que la primera conversación que tuvo el 'president' con su responsable de Emergencias, la consejera Salomé Pradas, fue a las 17.37 horas del 29 de octubre: ella le había llamado a las 12.52 y 16.29, pero él le había colgado. La Aemet había decretado la alerta roja ese día a las 9.41 horas.

Ante una pregunta de la prensa sobre el hecho de que esa conversación no se produjera hasta media tarde, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha recalcado este lunes que Mazón estuvo "informado en tiempo y forma", aunque no estuviera presente en el Centro de Emergencias (Cecopi) ni hablara con su consejera Pradas. Muñoz ha subrayado que el propio presidente de la Generalitat valenciana ya ha dicho que, aunque es verdad que no hablaba con la responsable máxima de la emergencia, sí que lo hizo con "directores generales", entre ellos uno que sí estaba presente en el Cecopi. "Por lo tanto, sí que estaba siendo informado en tiempo y forma", ha recalcado.

La vicesecretaria ha aprovechado para añadir que de lo que no podía estar informado Mazón es de que se iba a desbordar el barranco del Poyo, porque "quien tenía la obligación de hacerlo no lo hizo esa tarde". Se refería Muñoz a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de la Ministerio de Transición Ecológica, a la que ha vuelto a exigir explicaciones.

Las declaraciones de Bernabé

Muñoz ha aprovechado ese dato para criticar a la delegada del Gobierno en la Comunidad valenciana, la socialista Pilar Bernabé, que en su opinión ha "mentido durante meses" sobre la gestión de la dana. "Yo recuerdo a Pilar Bernabé diciendo que se esperó a Mazón para mandar un mensaje y luego ha dicho que no, en sede judicial, donde no podía mentir. Recuerdo a Pilar Bernabé diciendo que, claro que había información de Confederación y ante la juez dijo que la Confederación no avisó de nada del barranco del Poyo y del desbordamiento. Yo creo que Pilar Bernabé tiene que dar muchas explicaciones también de por qué no tiene dos carreras y lleva trece años diciendo que tiene dos carreras", ha señalado.