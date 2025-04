David Sánchez declara ahora ante la jueza que la Oficina de Artes Escénicas "no tenía un sitio físico"

Que la Oficina de Artes Escénicas no tenía un sitio físico. "Esto es una cosa que no pude aclarar la vez pasada y agradezco la pregunta. No era un sitio físico. Era un paraguas de actividades que intentaba servir de plataforma para poder proyectar recursos locales o artistas, y promover producciones propias". Son las declaraciones que ha hecho este viernes David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y hasta hace hace poco alto cago en la Diputación de Badajoz, ante la jueza Beatriz Biedma, que lleva el caso en el juzgado de Instrucción nº3 de la capital pacense.

Sánchez acudía por segunda vez en calidad de investigado para responder a las preguntas de la magistrada por su supuesta implicación en la creación de la plaza de Coordinador de Conservatorios -que después pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas-, que se le adjudicó a él. Hubo un proceso de selección con 11 candidatos cuya prueba final era una entrevista personal.

Al hermano del presidente del Gobierno se le acusó de no acudir a su puesto de trabajo y no de tener un despacho físico donde desarrollar su labor. Ahora se enfrenta posibles delitos de prevariación y tráfico de influencias.

La relación con Carrero

Sánchez también acudía este viernes a los juzgados para explicar su implicación en la plaza creada para Luis Carrero, el exasesor de Moncloa que llegó a la Diputación de Badajoz en comisión de servicio desde el Ministerio de la Presidencia. La magistrada acusa a Sánchez de provocar la existencia del cargo de Carrero, denominado jefe de sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, "a beneficio propio". Sánchez ha negado cualquier influencia con respecto a este puesto ante la jueza Biedma.

La instrucción continúa y la jueza tendrá que decidir si hay motivos suficientes o no para abrir juicio oral.