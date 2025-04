Barbón, tras el accidente minero en Asturias: "Me opongo a la comisión de investigación porque va a ser un circo"

El socialista Adrián Barbón concede su primera entrevista tras el accidente minero que acabó con la vida de cinco trabajadores en marzo y forzó la remodelación de su Gobierno por la dimisión de la consejera de Industria. Lleva corbata negra por el papa Francisco, al que ve "un referente mundial".

-¿Es su momento de mayor debilidad política desde que llegó al Gobierno hace casi seis años?

-No. El Gobierno no está débil, pero sí es cierto que posiblemente sea el momento más duro. Lo elevo al nivel de la pandemia desde el punto de vista del sentimiento. Cuando digo esto, la derecha y la extrema derecha hacen burlas, atribuyéndome "ocho apellidos mineros". Como si para mí fuera un demérito. Al contrario, me siento muy orgulloso de venir de una familia minera. El dolor de esas cinco familias rotas, de los cuatro heridos y de todo lo que ha supuesto me afecta. Pero el Gobierno está fuerte. La última remodelación fue una lógica respuesta a una dimisión voluntaria y libre de la consejera Belarmina Díaz para facilitar la investigación. Fue de una enorme generosidad. Estoy contento con el resultado de la reorganización.

-¿Cómo explica que la mina del accidente llevara medio año sin una sola inspección?

-Desconozco cuál es la planificación de las inspecciones. Me imagino que no hay un componente político, es decir, que la dirección general no determina cuándo hay que ir a cada mina, sino que se decide por criterios técnicos. En esa explotación hubo nueve inspecciones desde junio de 2022 y en ninguna, la última en octubre de 2024, se detectó actividad anómala fuera de la autorización que tenía la empresa Blue Solving para el piso tercero. Era exclusivamente para retirar material. Nunca presentaron el plan que les habría permitido activar el permiso de investigación complementaria.

-Pero hay una sentencia judicial por un accidente laboral en 2022 que concluyó que la misma empresa, con otro nombre, extraía de ese yacimiento carbón de manera irregular. ¿No fue suficiente para extremar el control?

-Repito: nueve inspecciones y ninguna detectó nada. Ahora hay que esperar a un dato que no será menor: conocer cuánto tiempo realmente se estuvo extrayendo carbón. Lo sabremos por la cavidad. Desde el primer momento me personé allí. A mí no me tuvieron que llevar, fui. Di la cara, estuve con las familias y mi compromiso de sangre con ellos es llegar hasta el final. El Principado va a ser acusación particular.

-A pie de calle, se comentaba que se estaba extrayendo carbón. ¿No sabía el Principado lo que sí sabían los vecinos?

-Lo vamos a saber. Habrá tres investigaciones. La primera es la judicial y ahí, desde luego, creo que hay responsabilidad penal de la empresa. Lo digo abiertamente: estaba haciendo algo para lo que no tenía autorización. La segunda investigación, no menos importante, es de la comisión especial de seguridad minera. La componen las personas que más saben de seguridad minera de toda Asturias. La tercera es la político-administrativa. Será clave para determinar si se ha fallado en algo, cuáles son los procedimientos que no se activaron a tiempo, determinar cuáles fueron las responsabilidades y, sobre todo, proponer mejoras. Garantizo que, con esa inspección en la mano, tomaremos decisiones.

-¿Tiene algún dato ya de la inspección al Servicio de Minas?

-No. Es como si fuera una especie de fiscalía del Principado, como una especie de departamento de asuntos internos totalmente autónomo e independiente que actúa con libertad. Queremos que el Servicio de Minas se chequee de arriba a abajo.

-¿Cuánto va a durar la inspección?

-Lo desconozco. No nos han dado plazos. Cuanto antes acabe, mejor.

No valoro la decisión de Covadonga Tomé de apoyar la comisión de investigación, eso debe hacerlo ella

-¿Puede afirmar categóricamente que a día de hoy no se está extrayendo ilegalmente carbón en ninguna mina de Asturias?

-Según nuestras inspecciones, no está ocurriendo eso. No tengo ojos en el territorio. Ni el presidente del Principado ni los consejeros van a vigilar las actividades. Para eso existe el Servicio de Minas y los inspectores.

Animo a todo el mundo a denunciar si ve una actividad ilegal o anómala. Se ha retirado un permiso en Cangas del Narcea. La empresa y el alcalde del PP están pidiendo que se rehabilite. ¿Llegan las inspecciones al presidente del Principado? Categóricamente, no. Ninguna, de ningún departamento. Eso llega a las direcciones generales, que actúan. Como mucho, reportan a su consejero, pero esos asuntos no acaban en el Consejo de Gobierno.

-Anima a la ciudadanía a denunciar, pero un vecino envió un correo electrónico alertando de la extracción de carbón en Cerredo y nadie en la Administración lo abrió.

-Ese email no se abrió porque llegó a un correo al que solo una persona podía acceder. No lo hizo al coincidir con un proceso informático de migración. Después de esa denuncia hubo inspecciones en la mina que no determinaron nada. Todo lo ciño a la inspección de servicios para saber si hubo negligencias o fallos. Si es así, cambiaremos cosas.

-¿Instó a la exconsejera de Industria, Belarmina Díaz, a dimitir? ¿Qué le dijo durante los quince días entre el accidente y su marcha?

-Estuve hablando en todo momento con ella. Nos avisaron del siniestro en medio de un Consejo de Gobierno y salió para Degaña. Cuando acabó la reunión, yo también me desplacé. Allí ya estaba la Delegada del Gobierno. Los días de luto nos volcamos con las familias de las víctimas, fuimos al funeral a Villablino... Y, a partir de ese momento, di instrucciones a la Consejera para que explicara todo lo que estuvieran en su mano. Después llega el martes de la dimisión. Me la comunicó un día antes en mi despacho. Vio, tras comparecer en el parlamento asturiano, que no se la escuchaba, que daba igual lo que dijera porque no se le concedía ni el beneficio de la duda. Me anunció entonces que al día siguiente, en el Pleno, dimitiría porque todo se iba a considerar insuficiente.

En nuestras encuestas ya no preguntamos por Foro; eso es lo que me preocupa de su alianza con el PP

-En su adiós, la exconsejera aludió al "sufrimiento" de su familia. ¿Lo hizo por las denuncias desde la oposición respecto a actividades económicas en torno a la minería de personas próximas a ella cuando era directora general del sector?

-Belarmina Díaz había declarado incompatibilidades. Las incompatibilidades existen en el Derecho como garantía de que una persona no cometa un delito. Esto es importante remarcarlo. Significa que alguien no puede tomar ninguna decisión que implique a determinadas personas. La consejera se refería al daño a su familia y, sobre todo, a sus hijos adolescentes, que se desayunaban cada día con noticias tremendas para ella. Creo que nunca debemos perder la humanidad y hubo afirmaciones muy duras, que impactan. La entendí.

-¿Habrá más dimisiones o destituciones?

-Ahora lo que hay es una Consejería que está cambiando su estructura. Vuelve a haber una Viceconsejería de Industria y el Consejero (Borja Sánchez) aún está determinando la configuración final. La decisión de elegir a los directores generales es de los consejeros. El nuevo Viceconsejero de Industria (Juan Carlos Campo) es una persona de reconocido prestigio que viene muy bien en esa nueva Consejería con una aleación entre Ciencia e Industria que, voy a ser sincero, ya me había planteado crear en estos términos a principios de la legislatura.

-La FSA criticó a Rajoy por no tener Ministerio de Industria y ahora el Principado no tendrá Consejería de Industria.

-La tiene exactamente igual que la había antes. En la anterior etapa se llamaba Transición Ecológica, Industria y Comercio y ahora se llama Ciencia, Industria y Empleo. Es decir, igual que antes, la tiene ahora. Además, en el ámbito del Gobierno central, los departamentos son más amplios. Pero en este punto, hay algo que me sorprende: la hipocresía de algunos partidos que, por un lado, critican que hay muchos consejeros y luego critican que se quiten consejeros cuando se reduce el Gobierno. Yo les pregunto a estos partidos que siempre critican y nunca aportan: ¿qué consejería quitamos? ¿Quitamos Vivienda, el principal problema de los asturianos? ¿Quitamos Cultura? Espero su propuesta. Además, si la industria asturiana tiene futuro es precisamente de la mano de la ciencia. La ciencia es la palanca que garantizará que la industria tenga futuro. Por eso, considero un acierto unirlas.

Vamos a chequear el servicio de Minas de arriba a abajo

-Usted ha dicho públicamente que no quiere una comisión de investigación en la Junta sobre el accidente, pero su partido no se ha opuesto a su creación una vez han empezado los trámites. ¿No es incoherente?

-No nos vamos a oponer formalmente. Vamos a esa comisión con transparencia total y calma absoluta. Vamos a rendir cuentas sin ningún problema, como Gobierno. Pero la FSA, Izquierda Unida y yo personalmente nos tememos que aquello se convierta en un circo en manos de la derecha y la extrema derecha con el único objetivo de desgastar a la izquierda política, social y sindical. Voy a ser muy crítico: los avances verdaderos en la investigación se van a ver en el ámbito judicial, en la comisión de seguridad minera y en la inspección minera. Todas las comisiones de investigación que he estudiado no han servido para nada. Es más, la Junta General tiene una condena del Tribunal Constitucional porque una comisión de investigación se extralimitó y se atrevió a vulnerar la presunción de inocencia de una ciudadana, a la que imputaron delitos sin ni siquiera haber estado nunca investigada judicialmente. Eso mina el prestigio de nuestro Parlamento.

-Pero, ¿por qué no oponerse formalmente?

-El PSOE e IU nos oponemos en público porque creemos que esto va a ser un circo. Pero no nos oponemos formalmente porque eso ralentizaría su constitución. No queremos que se nos utilice como disculpa por parte de la derecha, la extrema derecha y la diputada Covadonga Tomé. Las comisiones de investigación no han servido para prácticamente nada.

-¿Cómo valora que Covadonga Tomé haya apoyado la comisión de investigación?

-Directamente no lo valoro.

-¿Se lo esperaba?

-Ni lo esperaba ni no lo esperaba. Son explicaciones que debe dar ella.

-¿Cree que este movimiento afectará a la gobernabilidad en lo que resta de legislatura?

-Esa pregunta se la tiene que hacer a ella. No sé lo que va a hacer.

No he visto ninguna disfunción con IU; somos partidos diferentes, pero con la mina vamos en la misma dirección

-El PP esgrime encuestas que vaticinan un vuelco electoral. ¿Dicen lo mismo las suyas?

-Por cada encuesta que filtra la derecha, nosotros tenemos tres. La derecha siempre filtra encuestas que dicen que van a ganar. Recuerdo una de Teresa Mallada que decía que ganaría por dos diputados. Ahora ni siquiera se atreven a tanto. Hablan de un empate técnico. Las nuestras no dicen eso. Su estrategia es intentar por todos los medios que yo no sea el candidato en las próximas elecciones de 2027. De ahí que siempre anden con la cantinela de que me quiero ir a Madrid. Eso es porque, cuando preguntan a los asturianos a quién quieren de presidente, si a Adrián Barbón o al líder provisional de la derecha, la respuesta es siempre rotunda. Digo lo de líder provisional de la derecha porque con la derecha asturiana nunca se sabe.

-¿Le preocupa la alianza del PP y Foro?

-Fíjese si no me preocupa que en nuestras encuestas ni siquiera preguntamos ya por Foro. Lo integramos directamente en las listas del PP. Y los resultados son los que son. Foro tenía un electorado propio, en parte asturianista, que hoy se siente decepcionado. Hay un importante nicho electoral defraudado con la derecha. Además, la derecha en Asturias es sinónimo de inestabilidad. Dentro de poco haremos un homenaje al expresidente Sergio Marqués, al que expulsó el PP y al que todavía a día de hoy no ha pedido perdón. Eso es la derecha regional. Me atrevo a exigirle al PP que pida perdón públicamente al presidente Marqués por lo que le hicieron pasar.

-El accidente de la mina también erosionó de nuevo las relaciones con IU. ¿Acabarán la legislatura juntos en el Gobierno?

-No he visto ninguna disfunción. Somos dos partidos diferentes, pero en la respuesta a la comisión de investigación y a cómo hay que tratar el asunto de la mina hemos ido en la misma dirección.

-Va a ir a la misa por el papa Francisco en la Catedral. ¿Ya está olvidada la polémica con el Arzobispo?

-Yo no estoy en polémicas. (el Papa Francisco). Voy a contar una anécdota. Cuando fue elegido Papa, yo venía de Madrid en el Alvia siguiendo de cerca el anuncio por teléfono con mi amiga Carolina Morilla. Y recuerdo con viva emoción cuando lo vi. Todo el mundo sabe que soy creyente, que soy cristiano. Y además no soy un cristiano de boquilla. No soy un cristiano que va a una procesión a que le vean y le saquen una foto. Vivo mi fe de forma privada, como todo el mundo sabe, e intento aplicarla en mi forma de comportarme con los demás, intento ser buena persona. Me acuerdo que, cuando salió al balcón el Papa, como soy una persona de la Iglesia, me sorprendió que lo hiciera sin muceta, que saliera con el pectoral de plata. Me fijo en esas cosas. Y dije, uy, aquí hay algo distinto. Después, lo confirmó. Fue el Papa de los pobres. En su primer viaje fue a una isla en la que se recibe a muchos inmigrantes a defenderlos, a apoyarlos, a abrazarlos. Fue el Papa de los que emigran. O el Papa que decidió hacer encargos de responsabilidad real a las mujeres en la Iglesia. Fue el Papa transformador por excelencia. El legado de este Papa trascenderá. Sin duda.