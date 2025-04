El PP acusa al Gobierno de falta de "información veraz" sobre "la causa del apagón"

El PP ha abierto el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) con un duro discurso contra Pedro Sánchez por su gestión del apagón que afectó el lunes a España. Ante los principales dirigentes conservadores del continente que se han desplazado a València, Esteban González Pons, vicesecretario de la formación española y que ha sustituido a Alberto Núñez Feijóo en la apertura del cónclave, ha acusado al Gobierno de falta de "información veraz" sobre la caída del sistema. En su discurso no ha concretado a qué se refería exactamente y, preguntado más tarde, el eurodiputado ha comentado a EL PERIÓDICO que quería aludir al hecho de que el Ejecutivo no haya señalado aún "la causa del apagón". El Gobierno, por ahora, ha informado de que ha abierto una investigación para conocer el motivo y Sánchez no ha descartado ninguna hipótesis, tampoco el ciberataque.

“España es una nación que tiene un Estado, pero no un Gobierno. Cada vez que sucede lo indeseable, como ocurrió ayer, es el Estado el que salva a los españoles en ausencia de su Gobierno. España merece un presidente que no piense solo en sí mismo y en su familia”, ha lanzado Pons. Seguidamente el político valenciano ha recordado que este martes se cumplen seis meses de la dana, una jornada en la que Carlos Mazón, president de la Generalitat valenciana, estuvo casi seis horas desaparecido, algunas de ellas en el famoso ya restaurante El Ventorro. Ha dicho que ver aquella tragedia le “rompió el alma”, pero que también despertó “la solidaridad y la grandeza” del pueblo valenciano.

Ni Feijóo ni tampoco Mazón, ambos con el argumento de seguir las consecuencias del apagón, han estado en la inauguración del congreso. A Feijóo se le espera más tarde. El dirigente autonómico no ha confirmado su asistencia.