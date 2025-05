La expareja de Ábalos no acude a declarar al Supremo por el caso Koldo al no poder ser citada por su desahucio

La última expareja del exministro José Luis Ábalos que ha aparecido en el caso Koldo, Claudia Montes, que fue Miss Asturias en la categoría de mayores de 30 en 2017, no ha comparecido en el Tribunal Supremo, donde estaba citada para declarar como testigo en relación con su contratación en la empresa pública en Logirail que se investiga si se materializó por la presunta mediación del ahora diputado del grupo mixto. Fuentes jurídicas han señalado que no pudo ser notificada en forma porque por la precaria situación habitacional en la que encuentro, bajo amenaza de desahucio, no se le pudo notificar en forma la citación. El magistrado Leopoldo Puente procederá a volverla a citar.

El magistrado que investiga a Ábalos quiere tomarle declaración en calidad de testigo tras estudiar el último informe aportado por la UCO a la causa, en el que se señala que Montes “podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), por la influencia del investigado en esta causa José Luis Ábalos y con la relevante colaboración del también investigado Koldo García, formando aquella parte del 'círculo personal' del primero" deberá ser interrogada en relación a su contratación".

Según ha informado La Nueva España, del Grupo Prensa Ibérica, a principios del pasado mes de abril tuvo que hacer frente a una amenaza de desalojo judicial del piso de alquiler en el que reside. El juzgado de primera instancia número 12 de Gijón puso fecha de lanzamiento para el pasado 2 de abril, aunque finalmente el desalojo fue suspendido al estar Claudia Montes declarada persona vulnerable por los servicios sociales. Desde entonces, la asturiana ha solicitado acceder a un piso de emergencia en Gijón y también ha tramitado un piso de urgencia a través de la administración del Principado, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta.

Este martes también estaba citado a declarar ante el juez Leopoldo Puente César Moreno, uno de los socios del comisionista Víctor de Aldama, al que se quiere interrogar en relación con “las pretendidas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales" que el comisionista, o personas que actuaban por su encargo, realizaba al principal exasesor de Ábalos, Koldo García. Su comparecencia fue muy breve. Se limitó a asegurar que salvo a Aldama no conocía a otros implicados en la causa y que no podía contestar aquello que le pudiera perjudicar en su derecho de defensa, ya que está imputado en la Audiencia Nacional por el caso Koldo.