El Consell valenciano, sobre las asociaciones de víctimas de la dana: "No todas son iguales, hay algunas politizadas"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha evitado este miércoles comentar las declaraciones del síndic de Vox, José María Llanos, en las que aseguró que las asociaciones de víctimas de la dana "no son verdaderos afectados sino verdaderis interesados". "Nunca comentamos las manifestaciones de los grupos", ha señalado Camarero al ser preguntada por estas, sin condena (como pide el PSPV) ni apoyo, si bien, sí que ha asegurado que hay asociaciones "con marcado perfil partidista".

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Tras asegurar que muestra "respeto absoluto" por estas asociaciones de víctimas, ha indicado que no todas las organizaciones "son iguales" y ha reprochado que algunas tienen "un marcado perfil partidista, dirigidas por personas que representan o forman parte de determinados partidos". A ello ha añadido: "Pero merecen toda nuestra simpatía y así lo manifestamos".

En este sentido, Camarero ha asegurado que el Consell seguirá "recibiendo a víctimas" y atendiéndolas. "Tienen puertas abietas para reuniones a las que les hemos invitado tanto individual como colectiva", ha señalado. De momento, el 'president' Carlos Mazón solo se ha reunido con el representante de una organización, SOS Desaparecidos, algo que generó bastantes tensiones internas dentro de esta.

No obstante, y pese a mostrar esta voluntad de encuentro y reunión con las víctimas, ha evitado valorar las declaraciones del síndic de Vox, ni condenándolas ni mostrándoles apoyo. "No entro a valorar", ha señalado al ser insistida en la pregunta. Frente a ello, ha remarcado que hay "asociaciones dirigidas por miembros con carné de partido", algo que, ha dicho, "es un hecho, no una valoración", pero ello no quita a que dejen de ser "asociaciones y sobre todo, víctimas, que deben merecer el respeto de todos".

Demanda de los damnificados

De hecho, la representante del Ejecutivo autonómico ha insistido en que las asociaciones "no tienen que ser utilizadas de forma partidista" y ha señalado directamente a los partidos de la izquierda, poniendo de ejemplo los carteles de 'Mazón dimisión' en la Romería de la Santa Faz, por "utilizar a las víctimas de forma descarada" mientras, ha señalado, "otros las respetamos desde el primer día".

Tras las palabras de Llanos, la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud ha mostrado su malestar por las polémicas declaraciones de Llanos y ha informado que va a valorar "la interposición de una demanda por vía civil por injurias y calumnias hacia nuestra asociación" contra el portavoz voxista. "Hay que ser un poco persona y tener empatía", ha señalado a este periódico Ernesto Martínez, hermano y tío de dos mujeres que fallecieron en la dana.