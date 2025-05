Lambán, sobre los mensajes entre Sánchez y Ábalos: "El presidente tenía una obsesión mayor por los barones de lo que yo pensaba"

El expresidente del Gobierno de Aragón y exsecretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, siempre se mantuvo distante de los posicionamientos de su secretario general y presidente de España, Pedro Sánchez, de quien le distancian sus posturas respecto al independentismo catalán, los acuerdos con Bildu o la propia gestión del partido.

Hace más de dos meses que no es el secretario general de la federación socialista aragonesa y el mismo tiempo de que dejó toda actividad política al dejar su escaño como senador autonómico. Pero Lambán mantiene abierta su cuenta personal en la red social X, donde sigue valorando la actualidad política y manifiesta sus opiniones.

Y este fin de semana ha sido noticia por la publicación que el periódico El Mundo ha realizado con los mensajes que compartieron el presidente Sánchez y su exnúmero dos, José Luis Ábalos, respecto a cómo controlar a las voces críticas en el partido, en concreto, las de Javier Lambán, Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara o Ximo Puig.

Sobre este asunto, Lambán ha reconocido en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que no le "sorprende" la información ni los mensajes publicados, que hacen referencia a 2020 y 2021, pero sí ha asegurado que "lo que denotan los whatsapp es una obsesión mayor por parte del presidente sobre las discrepancias de los barones de lo que yo creía".

"Si en 2020 había motivos para reclamar más diálogo y motivos para la preocupación por la situación política en España y en el PSOE, cinco años después hay muchos más motivos todavía", ha reflexionado Lambán, ya libre de cualquier cargo orgánico. "Se veía un modelo de relación con el presidente que a muchos no nos gustaba", ha añadido, y ha insistido en que, aunque se sabe en "minoría exigua" dentro de su formación política, "hace diez años éramos mayoría y nosotros nos hemos movido de los principios del partido".

Lambán ha vuelto a reivindicar su paso por el partido y por el Gobierno de Aragón "con voz propia". "Me negué a ser un delegado del Gobierno de España en Aragón, siempre antepuse Aragón al PSOE, y tuve claro que la socialdemocracia se desdibujaría si nos apoyábamos en fuerzas que buscan romper la Constitución", ha señalado.

Lambán le pide a la militancia que "se quite el miedo a expresarse"

El expresidente aragonés se mantiene en sus denuncias del "cupo catalán", de los acuerdos presupuestarios con Bildu, y reclama que el PSOE recupere la senda de la socialdemocracia, a la par que pide a la militancia "que se quite el miedo de expresarse libremente, que se quite el anteojeras, para que el partido salga del letargo y la atonía en que se encuentra".

Considera Lambán que no hay voces críticas en el partido y eso, asegura, es un problema no solo para el PSOE sino para el conjunto del país. "Lo más acuciante es que las gentes del partido se expresen y hablen, porque más importante que el partido es el país, y el PSOE tiene que volver a ser una fuerza viva donde se admita el debate", ha pedido.

"Más importante que el partido es el país, y el PSOE tiene que volver a ser una fuerza viva donde se admita el debate"

Por todo lo anterior, a pesar de su postura lejanísima de la oficial del partido en estos momentos, Lambán no se plantea salir del PSOE. "En absoluto me lo planteo. Milito desde 1983; el PSOE es mi vida. Y yo no me he desdicho de ninguno de los principios y resoluciones congresuales del partido", ha recalcado.

Así, recuerda que los pactos con Bildu, la amnistía, o los pactos con los independentistas "no se han aprobado en ningún congreso del partido". "Tenemos que salir de este impass, y aunque quienes pensamos de otra manera seamos una exigua minoría, no se nos puede negar el derecho de expresar lo que pensamos y nuestra voluntad de que vuelva el partido a la socialdemocracia", ha incidido.

"Yo reclamo mi derecho a formar parte de esa minoría y de pedirles a los militantes que sean libres, antiojeras, que piensen en España antes del partido", ha dicho Lambán. Sin embargo, de esos presidentes regionales díscolos, a día de hoy Lambán solo mantiene una relación fluida con García-Page. "Vara y Puig hace tiempo que están alineados con la mayoría oficial del PSOE, sin que eso impida que mantengamos una relación cordial", ha aclarado.

Lambán, a los líderes provinciales: "Les recomiendo que se expresen en libertad"

Por último, a preguntas por la situación del partido en Aragón, Lambán ha considerado que está pasando "lo que era previsible". "El PSOE podía elegir entre seguir siendo la voz propia o limitarse a ser la voz de Moncloa en Aragón y lo estamos viendo en todos los discursos", ha manifestado. "Eso es lo que han querido todos los militantes y tienen absoluta legitimidad para hacerlo", ha matizado.

Respecto a la renovación de cargos en las federaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel, Lambán les ha recordado que "todos sus compañeros son mi segunda familia" y ha querido dejarles una recomendación a los nuevos secretarios de Teruel y Zaragoza, Rafael Guía y Teresa Ladrero.

"Les recomiendo que salgan de la atonía de la organización, que debatan, que opinen y se expresen en libertad. Que se quiten el miedo a expresaro que cuando piensen en política, piensen antes en Aragón que en el partido. Si no, estaremos mucho más tiempo en la oposición", ha concluido.