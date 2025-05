Barbón, sobre la filtración de mensajes privados de Sánchez: "Como abran conversaciones de Whatsapp de muchos de nosotros, a ver quién es el guapo que las resiste"

"Como abran conversaciones de Whatsapp de muchos de nosotros, a ver quién es el guapo que las resiste". Con estas palabras se refirió esta mañana el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, en el Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica en Santiago de Compostela, a la filtración de mensajes privados entre Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos. Precisamente este martes Moncloa ha manifestado que espera que la justicia actúe de oficio para investigar los hechos. “Puede ser constitutivo de delito”, por tratarse de un “atentado” a la privacidad del jefe del Ejecutivo, ha advertido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Barbón hizo estas declaraciones en el marco de una mesa redonda junto a los presidentes autonómicos de Galicia y Castilla y León, Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente. Rogelio Garrido, director del periódico "El Faro de Vigo", que hizo de moderador de la mesa, bromeó en un momento dado del acto con el jefe del Ejecutivo asturiano: "Va a haber elecciones en verano, ¿dices?". "Yo no tengo ni idea", contestó Barbón. "A lo mejor tienes que ver el Whatsapp", le espetó el periodista provocando las risas de la sala.

Fue ahí cuando Adrián Barbón, del PSOE, aprovechó para hacer una reflexión sobre la filtración de conversaciones entre Sánchez y Ábalos. "Ojo con el Whatsapp. Voy a decir una cosa y no me resisto a ella", comenzó diciendo. "Más allá de que me parece muy fuerte -continuó- la violación de un derecho fundamental, que es la privacidad. Es un derecho, además, constitucional". Y aquí viene lo importante: "Señores y señoras de la sala: como abran el Whatssapp de algunos o de muchos de los que estamos aquí y veamos las conversaciones que tengamos, a ver quién es el guapo que las resiste. Permítanme que haga esa expresión".

El presidente asturiano zanjó este apartado asegurando no tener claro si este tema "quita o da votos". "Ver veremos", remató.