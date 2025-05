El Gobierno denunciará la filtración de los mensajes privados de Sánchez si no se investiga de oficio

Moncloa espera que la justicia actúe de oficio para investigar la filtración de los mensajes privados de Pedro Sánchez con el exministro José Luis Ábalos. “Puede ser constitutivo de delito”, por tratarse de un “atentado” a la privacidad del jefe del Ejecutivo, ha advertido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, deslizando una revelación de secretos por parte del encargado de custodiar dicha información en los juzgados, en el contexto del caso Ábalos.

“Damos por hecho que habrá una investigación judicial”, ha añadido Bolaños en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en referencia a los mensajes publicados estos días por el diario ‘El Mundo’. “Si no la hubiera”, añadió, “iniciaremos acciones legales pertinentes para que se conozca a fondo todo de esta filtración”. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha calificado de “muy grave” que se publiquen dichos mensajes y acusado al PP de “oposición de casquería, de confrontación constante”.

El delito existiría solo en caso de que Ábalos no fuese el autor de dichas filtraciones. El exministro ha advertido de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen en su poder los mensajes filtrados de Pedro Sánchez que él guardaba en dos discos duros para escribir sus memorias, según ha declarado a EL PERIÓDICO.

"Estoy muy cansado de las filtraciones, y me sorprende que estas hayan generado tanta inquietud, pues son de las menos graves que ha habido. No son incriminatorias hacia nadie, y ni siquiera afectan a la reputación de nadie, pues tienen que ver con el procedimiento ordinario. Otras filtraciones sí han sido incriminatorias y han sido utilizadas a nivel judicial", ha lamentado, para después reconocer que los mensajes publicados sí tienen "interés político".

Pieza separada

Fuentes de Moncloa señalan que "lo normal" es que no tengan que iniciar acciones legales porque en otras causas cuando se producen filtraciones "se abren piezas separadas" para investigarlas. El interesado en que se respete el principio de legalidad, sostienen, es el Ministerio Fiscal. Otras fuentes del Gobierno evitan señalar el origen de la filtración y poner en duda a la UCO. "No sabemos quién ha sido", subrayan para dejar en manos de quien debe custodiar las pruebas que abra una investigación.

El Gobierno esperará así a "un plazo razonable" hasta decidir próximos pasos, remarcando que estos hechos "pueden ser constitutivos de delito". No se avanzan por tanto acciones concretas, más allá de la eventual denuncia, pero sí la voluntad de "llegar hasta el final" para saber "quién, por qué y qué otros mensajes que nada tienen que ver con la causa judicial están en poder de personas que son capaces de cometer delitos", concluía el titular de Justicia.

Sobre el contenido de los mensajes, que revelan la pésima relación del líder socialista con barones como el castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán, el Gobierno, al igual que Ferraz, trata de quitarles toda trascendencia. "Son absolutamente intrascendentes", además de "absolutamente descontextualizados", lamentaba la ministra portavoz.

"Buen clima"

Alegría se ha referido asimismo a un "buen clima" dentro del Consejo de Ministros y a una reunión dentro de la normalidad después de que se revelase un mensaje en el que Sánchez se refiere a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como "pájara", además de decir que "duerme con el uniforme".

La propia Robles ha respondido esta mañana que no está dolida y se siente respaldada por Sánchez. "¿Cómo no me voy a sentir respaldada por el presidente? ¿No me ven aquí? Llevo siete años formando parte del Gobierno", argumentó. Por otra parte le restó importancia al referirse a "una conversación privada que tuvo lugar hace muchos años ya". "Cada uno en las conversaciones privadas, a saber lo que dice o lo que diremos ¿no?", remachó.