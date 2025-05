Podemos usa los whatsapps de Sánchez sobre Iglesias para atacar a Yolanda Díaz: "Le pasaba información al PSOE"

Podemos convierte los mensajes de WhatsApp publicados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en munición para su guerra contra Yolanda Díaz y el Gobierno. El partido ya utilizó estas comunicaciones para alentar la tesis de que el presidente de Gobierno conocía los "tejemanejes" del entonces ministro de Transportes, pero ahora aprovecha las conversaciones en las que mencionaban a Pablo Iglesias y Yolanda Díaz para cargar contra Sumar y la vicepresidenta segunda, a quien acusan de "pasar información al PSOE".

Este martes, El Mundo publicaba una conversación entre el presidente y Ábalos en la que se referían a su socio de coalición, Unidas Podemos, y a su entonces líder, Pablo Iglesias. En ellas, Sánchez se interesaba por el contenido del acuerdo en materia de vivienda que estaban negociando los morados con Transportes, después de que se adelantara parte de la medida en algunas informaciones publicadas, que el presidente atribuyó a"filtraciones" de Podemos.

Roces por vivienda

En diciembre de 2020, Sánchez se interesa en dos ocasiones por estas medidas. En la primera,e l 16 de ese mes, le inquiere a Ábalos sobre el acuerdo: "Necesito hablar contigo. ¿Has pactado desahucios con Iglesias? Me llegan cosas del acuerdo que habéis hecho muy preocupantes", dice. Tres días después, Sánchez vuelve a sacarle este asunto al entonces titular de Transportes. "La verdad es que conforme voy conociendo el acuerdo con UP [Unidas Podemos] sobre desahucios, más me inquieta. Da la sensación de que es un negociazo para la okupación y para los grandes tenedores. Yo por ahí no paso", le traslada el presidente a Ábalos, junto a un enlace donde se informa de que los propietarios serán compensados por la okupación de sus inmuebles. El titular de Transporte se mostra dispuesto a modificar el acuerdo: "Lo que digas. El texto está en la mesa".

El 22 de diciembre, cuando se anuncia el acuerdo, y después de la rueda de prensa de Ábalos en la que daba a conocer la medida, Sánchez le traslada: "Buena RP (rueda de prensa)", a lo que añade: "·¡Qué torpe es Iglesias lanzando su vídeo en plena RP! ¡Yo creo que ya no es maldad sino estulticia -estupidez- y gente sin equipo que le dé tres vueltas a las cosas!". "Mejor así para nosotros", continúa Sánchez. En febrero de 2021 el presidente se refirió a su entonces vicepresidente como "un maltratador. Cuñadismo", después de que Ábalos le trasladara unas declraciones de Iglesias donde le definía a él mismo como "la persona del PSOE a la que he tomado más cariño. Un tipo con agallas y honesto. Dice Iglesias. Menos mal".

El 15 de marzo de 2021, cuando Iglesias anuncia que deja la vicepresidencia para presentarse como rival de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Sánchez le pregunta a Ábalos por este asunto: "¿Qué piensas del movimiento de Iglesias?", comienza, en una conversación donde ambos comentan la situación y el futuro del entonces líder de Podemos. Después de señalar que el dirigente polarizará en campaña y pueda movilizara la izquierda, Ábalos avanza que "posiblemente sea su retirada. Su última aventura". A lo que Sánchez reniega: "Nunca es la última. Es un gesto muy de sujétame el cubata".

"Me dice Yolanda"

El entonces secretario de Organización del PSOE hace entonces una referencia a Yolanda Díaz, entonces ministra de Trabajo. "Me dice Yolanda que se siente muy quemado", "y acusa el acoso. Yo no lo tengo tan claro", continúa Ábalos.

Unas referencias que Podemos emplea ahora en su particular guerra a la izquierda del PSOE, y para alentar la tesis de que Sumar fue una "operación" construida por el Partido Socialista para sustituirles por una izquierda más dócil, situando al partido morado como el único partido "incómodo". "En estos mensajes vemos perfectamente por qué el PSOE necesitó crear a Sumar", destacó este martes el exnúmero tres de Podemos, Pablo Echenique, ahora militante del partido y coordinador junto a Iglesias de Canal Red, la extensión audiovisual del partido.

El exdiputado abunda en que estas conversaciones muestran "cómo Podemos estaba intentando proteger a la gente que iba a ser desahuciada y el PSOE no solamente no quería sino que además se enfadaba por la insistencia de Podemos". Acto seguido, Echenique pasa a hacer referencia a la vicepresidenta segunda del Gobierno, a quien Iglesias nombró sucesora tras dejar el Gobierno. "Vemos también cómo Yolanda Díaz era la que le pasaba información al PSOE. La que le contaba a Ábalos como estaba Pablo [Iglesias]", continuó el exdirigente, que asegura que eso "explica a toda España por qué el PSOE necesitó crear a Sumar".

En el mismo sentido se expresó la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, que defendió en el mismo Canal Red que la conversación entre Sánchez y Ábalos "revela la incomodidad con los socios de Gobierno y las cuestiones de políticas públicas que se no quería hacer y se le obligó a hacer". La dirigente señaló que Sánchez "nunca estuvo cómodo con Podemos" y que "no le quedó otra que pasar por debajo del futbolín" tras la repetición electoral de 2019. "Tuvo que gobernar con nosotros porque no le quedó otra", remata.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se pronunció este martes en declaraciones a periodistas en los pasillos del Congreso, donde aseguró que la publicación de los mensajes "forma parte de una guerra sucia mediática que en Podemos llevamos mucho tiempo sufriendo", afeando al PSOE que "mirara para otro lado" entonces y reprochándole que "ojalá les hubiéramos parado los pies a tiempo". Sobre el contenido, la diputada y exministra aseguró que los mensajes revelan que "la presencia de Podemos en el Gobierno era un problema permanente en el PSOE" y da cuenta también "de hasta qué punto fue cruda" la pugna.