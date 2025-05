Directo | El portavoz de la mezquita de la que fue imán Es Satty niega saber que tuviera contacto con el CNI

Si Junts esperaba que el portavoz de la mezquita de Ripoll (Girona), Hamid Barbach, aportara algún dato sobre la supuesta colaboración del que fue su imán, Abdelbaki Es Satty, con el CNI, ya ha podido comprobar que no será tarea fácil. En la misma línea que ya prestó el expresidente del centro Aline Asine, Barbach ha asegurado que ignoraba todo lo relacionado con esta presunta colaboración del cerebro de los atentados del 17 de agosto de 2017 con los servicios secretos españoles.

El compareciente destacó que tras el golpe que supusieron los atentados, antes de cualquier contratación se informa a los Mossos, para que comprueben los antecedentes penales, pero cuando se contrató a Es Satty aún no se hacía. Únicamente se miraba si sabía del Islam para poder ejercer como imán. Barbach explicó que en la mezquita cobraba 400 y pico euros y que el alquiler del piso en el que vivía, donde fueron vecinos, le costaba más de 200, por lo que, después de viajar a Bélgica, se trasladó a un piso más barato.

Insistió en que no se dieron cuenta de cómo Es Satty adoctrinaba a un grupo de jóvenes de la localidad, pese a que a algunos de ellos los conocía porque procedían de la misma zona de Marruecos. Señaló que su relación con los que se convirtieron en terroristas y con el imán se limitaba a la mezquita. "¿Por qué captó a niños y no a mí? Porque sabe que yo sé lo que es Islam. Capta a niños que no saben qué es el islam", argumentó.

El compareciente, que dijo que las visitas policiales que recibieron en la mezquita antes de los atentados fueron "rutinarias", por lo que ni las recuerda, admitió que la convivencia en Ripoll ha cambiado tras los atropellos de la Rambla y Cambrils. "Ha cambiado la convivencia de 80 a 40, como se vio en las municipales, porque 1.600 personas votaron por la ultraderecha catalana de Alianza Nacional. A mí no me afecta nada, porque tengo mi faena y la hago perfectamente", señaló.

Ante la comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Catalunya también comparecerá este martes un agente Tedax (experto en desactivación de explosivos) de los Mossos d'Esquadra para declarar en relación con la explosiónn del chalé de Alcanar (Montsià) en la que murió Es Satty. Ambos comparecientes fueron incluidos hace tres semanas en el listado de la comisión, que se amplió a petición de Junts, empeñado en demostrar que el CNI conocía los planes de la célula terrorista y no hizo nada por evitarlos.

Entre quienes comparecerán están el secretario general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Luis García Terán, que fue jefe de la División de Contraterrorismo de Girona, y Said Bourjat, ayudante de Abdelbaky Es Satty. La ampliación de la comisión se amparó en una información del 'ABC' que afirmaba que la oficina del CNI en Girona presuntamente pagaba 500 euros al mes a Es Satty, por su labor como confidente, hasta el mismo momento de los atentados, informa Europa Press.

También apuntaba que los informes que se extraían de lo que les contaba no aportaban información de valor y que el agente encargado de la relación con él le trataba a desgana y retrasaba los encuentros lo máximo posible, "hasta que tenía que hacer los pagos".

Puigdemont sin fecha

Según precisaron fuentes parlamentarias, la comisión aceptó recabar el testimonio del oficial de relación que estuvo en contacto con Es Satty y de quien era su superior en el momento del seguimiento al imán, así como al Tédax de los Mossos y dos de la Policía. Para el que aún no se ha puesto fecha es para el líder de Junts, Carles Puigdemont, que en redes sociales se muestra plenamente convencido de que el CNI estaba al tanto de los planes terroristas.

Asimismo, los grupos acordaron pedir al Gobierno que desclasifique más documentos del CNI para indagar en la relación que el espionaje español tuvo con Es Satty. Es la tercera petición de papeles que se cursa en el marco de esta comisión que, hasta ahora solo ha recibido una tanda de documentos. También está previsto que comparezcan un vecino de la casa de Alcanar y joven al que el imán habría intentado radicalizar.