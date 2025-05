El vicepresidente del Parlamento canario: "Jamás he tenido constancia de hechos irregulares del señor Derbah, y menos de los que se le imputan ahora"

El expresidente del Parlamento de Canarias y actual vicepresidente segundo, Gustavo Matos, comparece en rueda de prensa en el Parlamento de Canarias para hablar sobre su supuesta vinculación con una organización criminal dedicada al narcotráfico. Durante la jornada del lunes, 19 de mayo, un informe de la Policía Nacional vinculaba al socialista en unas gestiones ante la Delegación del Gobierno de Canarias a petición del grupo de narcos liderado por Mohamed Derbah.

El empresario, de origen libanés, pedía paralizar las inspecciones que se estaban realizando en los clubes cannábicos del sur de Tenerife. Estos servían como tapaderas en el tráfico de cocaína y heroína. Esta información fue sacada de un informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Gustavo Matos en rueda de prensa desde el Parlamento de Canarias / Andrés Gutiérrez

"Ojalá tuviera tanta repercusión una convocatoria del Parlamento como esta, que se ha hecho deprisa corriendo y dar mi versión sobre una información, por llamarla de alguna manera, que ha lanzado El Mundo. La Policía Nacional y las autoridades han emitido un comunicado donde aclaran que no tengo absolutamente nada que ver con una operación que se ha hecho en Tenerife relacionada con algún empresario afincado en el sur de Tenerife. En esta nota se aclara que no tengo ninguna relación ni la he tenido con esos hechos investigados".

"Quiero manifestar mi indefensión ante esta información de El Mundo. Se ha producido un hecho de extrema gravedad, una filtración de un informe, del que no tengo constancia ni conocimiento, de unas actuación que se consideran secretas y que solo están en manos de determinadas personas. Mientras estaba en mi casa, tengo conocimiento de este informe que no conozco y que por alguna razón ilegal está en manos de un medio de comunicación. El único delito del que tenemos constancia es de la filtración de un documento secreto entero o parcial, relativo a una investigación y que están en unos autos declarados secretos".

"No tengo manera de comprobar que lo que ha sido publicado tiene que ver con un informe de la Unidad de Asuntos Internos o si se han adelantado con una información sesgada y con la finalidad de hacer daño. Anuncio que solicitaré testimonio a los juzgados que están investigando esta cuestión para que se me dé traslado sobre estos informes para conocer su contenido. Han sido utilizados de manera incorrecta para justificar un titular en el que sale que he mediado para beneficiar a una trama de narcotráfico, cosa que es mentira y el titular esta sesgado y manipulado".

"Además, me personaré en las actuaciones y, mediante denuncia, pediré depurar las responsabilidades penales al haber filtrado un documento parcial que se encuentran bajo secreto de sumario y que ni las partes imputadas tienen constancia".

"A día de hoy, no he recibido ni una sola llamada de ningún periodista de El Mundo. Nadie se ha puesto en contacto conmigo, algo que habría agradecido antes de publicar la información para conocer mi versión sobre lo ocurrido. El Mundo, utilizando un informe del que nadie tiene conocimiento sacado de unas actuaciones que todavía son secretas. Ante esta situación anuncio que ejerceré mi derecho constitucional a la rectificación y, cuando tenga acceso a ese informe de la Unidad de Asuntos Internos y conozca el contenido, pondré el asunto de compañeros abogados para defender mi honor y mi prestigio".

"Si los hechos son tan graves, ¿cómo es posible que nadie me llamara?. Nadie de la instrucción, ni la Fiscalía, ni los agentes de seguridad del Estado".

Hechos de Gustavo Matos junto al empresario Derbah

"Jamás he tenido constancia de hechos irregulares del señor Derbah, y menos de los que se le imputan ahora. Me solicita tomar un café para poner en mi conocimiento hechos que, según él, tenían mucha relevancia. Me reuní una sola vez con él, algo que será fácilmente comprobable. Se produjo el 29 de enero de 2025, aproximadamente a las 18:30 de la tarde. Se me convocó como hace mucha gente en Tenerife, ya que soy un personaje muy accesible. En la plata séptima del Corte Inglés, en la avenida 3 de Mayo, en la cafetería. Esto es un lugar concurrido y público al que se me citó para una conversación informal, por lo que no me resultó raro el encuentro. No tenía conocimiento de los hechos que se me iban a trasladar. En el transcurso de dicho café se me trasladan ciertas circunstancias de las que yo era absoluto desconocedor. En la cafetería, el señor Derbah estaba acompañado de su letrado, el señor Jacob Haubbi, algo que me dio una sensación de normalidad. Todo lo que ha sido publicado son fragmentos incompletos y sacados de contexto que no tienen nada que ver con la realidad transcurrida. En ese momento, su letrado me traslada que su cliente puede estar siendo objetos de unas actuaciones irregulares por parte de ciertos miembros del Cuerpo Nacional de Policía del sur de Tenerife".

"Me muestran unas imágenes de unos negocios del señor Derbah de los que yo no tenía conocimiento ninguno. Según me traslada su abogado, se me muestran cámaras de seguridad de algunos de sus locales donde se ven personas que, en teoría, son policías de paisano actuando para cohibir y coaccionar en estos negocios. Quiero pensar que todo esto está en dicho informe que El Mundo ha publicado por partes. Si esta parte del informe no está que es el origen de esta reunión no lo entendería y ejercería las acciones en consecuencia. Ante estos hechos expuestos por su letrado, y tras informarme de lo que ha ido haciendo como abogado en este caso, yo le pregunto si los hechos han sido denunciados, si ha habido inspecciones y si cuenta con los permisos oportunos, además de otras preguntas para ilustrarme sobre la situación".

"Me dicen que ponga en conocimiento de las instituciones oportunas sobre unos hechos que, de ser ciertos, me parecen graves. Al día siguiente, pedí hablar con el subdelegado del Gobierno como debería haber hecho cualquier ciudadano que tuviera constancia de estos hechos con cierta veracidad. Le traslado mi preocupación por unos hechos que han puesto en mi conocimiento y que podían ser de extrema gravedad. Esa conversación duró tres o cuatro minutos y me trasladó que estas actuaciones en el sur de Tenerife ya estaban siendo investigados y judicializados. Informé que ya lo había puesto en conocimiento y termina mi intervención en estos hechos".

"La única llamada fue esa. No hubo ni más llamadas ni más encuentros ni con el señor Derbah o su letrado. Cumplí con mi deber de trasladar una información que se me había dado".

Gustavo Matos en rueda de prensa en el Parlamento de Canarias / Andrés Gutiérrez

Respuesta a preguntas

Gustavo Matos responde a "todas las preguntas" de los periodistas presentes en la rueda de prensa:

"He estado en contacto desde anoche con mis secretarios de organización. Tengo la capacidad de defenderme y explicar todo lo que quieran saber. A día de hoy tengo el respaldo de mi secretario de organización federal y con mi secretaria de organización, al igual que mis compañeros de partido y algunos que forman parte de partidos distintos, que me hacen sentir muy arropado. Parece que me quiere mucha más gente de la que pensaba".

"Yo recibo una llamada ese mismo día y me dicen "Necesito tomarme un café para contarte algo muy grave. ¿Podemos vernos esta tarde en la planta séptima del Corte Inglés?". Le dije que sí, no me pareció raro porque lo hago todos los días con un montón de gente. No creo que haya sido la única persona que se haya tomado un café con él porque lo conoce todo el mundo. Fui y me encontré esta situación que acabo de contar. Creo que fue el señor Derbah directamente el que me llamó".

"Desconozco hasta los nombres de los policías detenidos. De estas cuestiones que me trasladan en la reunión de una guerra de comisarios no tenía ningún conocimiento porque no me muevo en ese ámbito y todo es nuevo. Yo no puedo saber quién ha filtrado ese informe. Lo que si puedo decir como letrado es que si eso está considerado como secreto solo tienen acceso determinadas personas y la filtración solo puede venir de pocos lados. Los imputados en esa causa no tienen acceso a eso, por lo que la filtración no ha ido por ahí. Cuando se levante el secreto de sumario tendrá acceso todo el mundo. ¿Dónde está la rigurosidad de esa información si ya están rectificando cosas? Lo que me contaron no era algo descabellado visto lo visto y está en una fase de instrucción de la que no tengo ninguna idea. Ahora parece que el informe de El Mundo no era de asuntos internos".

"Yo no acudo al subdelegado del Gobierno para intentar tranquilizar a nadie. Le informo de unos hechos graves de los que he tenido constancia el día anterior y es una obligación de cualquier ciudadano. Lo grave sería enseñarme a mi unos datos y vídeos y no hacer nada. Cumplí con mi obligación de poner en conocimiento a la autoridad que creía que tenía que hacerlo. Lo pone la ley. Tenía dos opciones y afortunadamente lo comuniqué. Si no lo hubiera hecho, hoy estaría explicando con menos credibilidad de la que tengo. Todo ciudadano que tenga información de hechos constitutivos de delito está obligado a informar, por ello opté por la decisión más responsable y la puse en conocimiento del máximo responsable del Ministerio de Interior en Santa Cruz de Tenerife".

"Esto no era un asunto particular, sino un asunto que, supuestamente, estaba afectado a servicios públicos. Por tanto, ni intente tranquilizar, he explicado por qué lo comunico y no puedo catalogarlo como un asunto particular. Si fuera una riña de vecinos o una pelea entre empresarios no me metería".

"Los hechos que a mi se me trasladan me parecen de extrema gravedad, pero no tengo ninguna prueba de que sean ciertos. Yo no sé ni siquiera si las personas que salen en ese vídeo son miembros del cuerpo de Policía. Me lo dice un abogado con su cliente al lado. Yo pregunto si esos hechos son denunciados o están judicializados. Ellos me dicen que han presentado alguna denuncia y que habían ido al ayuntamiento, no sé si de Adeje o Arona. Fue una conversación verbal y al día siguiente el subdelegado me dice que los hechos ya están judicializados. He cumplido con mi responsabilidad y no me dieron más detalles que esos".

"Cuando llegué al café, había una tercera persona sentada en la mesa. No sé si era el señor Moar pero no lo conozco ni me lo presentaron. No sé quién es ni lo he visto en mi vida. Esa persona se marchó al minuto y no intervino en esa conversación. El partido no me ha dicho que renuncie a nada y lo único que he recibido es cariño y solidaridad ante una información sesgada y manipulada fruto de un delito. Esa información está obtenida en consecuencia de un delito y de la que no tengo ni idea. Hablé anoche con el secretario de organización federal y con la secretaria de organización insular y no tengo nada que se me pueda tachar en cuanto a responsabilidad".

"Si un dirigente de otra formación política, que seguro se haya reunido con el señor Derbah, me da esta explicación que yo he dado, le doy la mano. ¿Soy el único personaje público que se ha tomado un café con el señor Derbah? Todos en esta sala sabemos que no. Las muestras de cariño de compañeros de Coalición Canaria o del Partido Popular han sido brutales. Siempre he sido muy respetuoso con causas similares en otros partidos".

"Repito, mi café era conocido. No fue una reunión y en esos cinco o diez minutos, más o menos, me dicen el contenido de ese encuentro. El contenido de lo que me trasladaron lo puse en conocimiento de quién consideré que era adecuado, que era el subdelegado de Gobierno. Ahí acabó mi actuación y consideré que había cumplido mi deber".

"No es cierto que me dirigiera al delegado del Gobierno directamente. Con Ángel Víctor Torres, casualmente, le mandé un mensaje ayer por la tarde para interesarme de cómo estaba. Creo que con la conversación con los secretarios de organización insular y federal que he tenido es suficiente. Puede resultar mejor o peor que me haya tomado ese café, pero después de ahí no hay nada. Si hubiera algo más, ¿creen que estaría en este atril? Ha habido un intento de utilizar el contenido de una reunión para vincularla a otro procedimiento judicial y tratar de vincularme. Yo no tengo ninguna constancia de que había alguna investigación o dedicarse a una actividad ilegal o ilícita. Si fuera así, nunca me habría reunido con él. Si los investigadores llegaran a tener algún indicio de conexión en este caso me habrían investigado o llamado a declarar. No he tenido nunca ninguna relación con conductas irregulares en lo público, todos me conocen y la noticia en sí misma es difícil de creer. Nadie compraría que yo haya mediado por una organización de narcotráfico. Los hechos de ese encuentro no tienen relación con lo otro".

"Ese titular es muy jodido de levantar, y más cuando uno no ha hecho nada irregular bajo mi punto de vista".

"Si la carrera política de otras personas que si han estado acusadas, imputadas y demás no se han visto comprometidas, entiendo que la mía donde no hay nada punible no creo que tenga que verse afectada. Me parecería loco el nivel y espero que la línea sea igual para todo el mundo. Con Astrid Pérez la única conversación que he tenido es para que me liberase de la sala para venir a esta rueda de prensa".

"Recibí una llamada, que supongo que estarán en los autos, del señor Derbah al día siguiente y le dije que me habían dicho que la situación estaba judicializada. La llamada puede haber durado 30 segundos y fue toda mi actuación en esto".

"Nadie tiene acceso al contenido de ese informe. No sé si estará todo esa parte previa en la que se me pone en contexto. Parece una reunión de dos líderes de cártel y solo hay un extracto. He explicado con pelos y señales lo que ha pasado, además que la Policía Nacional lo dice en una nota. Creo en la sociedad y en que la gente sepa discernir entre lo que es información y lo que no. A algunos le puede parecer correcto o no que me tome un café, pero de ahí no hay nada más. Hay que bajar el tono con lo público porque nadie se va a dedicar a esto. Esa información y ese titular, hecho como está, solo dan ganas de irme a casa".

(Sobre la conversación filtrada por El Mundo) "Probablemente, esas afirmaciones están hechas antes de que me contaran la historia. De lo que yo he leído, pone "si quieres un presente" y respondo que "no". Lo más relevante me parece esto de un extracto sacado de contexto. Fui contundente. Tengo el apoyo, cariño y comprensión del partido y no hay nada más".

"No me tomo esto como algo personal. El periódico El Mundo no creo ni que sepa quién soy. A nivel nacional poca relevancia puedo tener. Si no fuera porque estoy en el marco de la oficialidad de mi partido no tendría ninguna relevancia. Intentan enganchar en este medio de comunicación como llevan haciendo un tiempo con Pedro Sánchez o Santos Cerdán".

"Lo único que le puedo decir es que creo recordar que quién me llamó para tomar ese café fue el señor Derbah y me dijo que me tenía que trasladar algo grave".