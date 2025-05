Miss Asturias niega haber tenido una relación con Ábalos y afirma que sufrió mobbing en la empresa pública Logirail

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha tenido la oportunidad de oír de su propia boca las explicaciones que la Miss Asturias Claudia Montes ha ofrecido sobre cómo consiguió ser contratada por la empresa pública Logirail. La mujer, a la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en el "círculo personal" del exministro José Luis Ábalos, aseguró que nunca mantuvo relación alguna con el ahora diputado del grupo mixto, al que conoció en un mitin, pero sí ha admitido que le pidió ayuda para encontrar trabajo por su difícil situación. En Logirail aseguró haber sufrido 'moobing', porque estuvo cuatro meses en una oficina sin ordenador ni silla.

La declaración, que se ha desarrollado por videoconferencia desde Gijón, se ha producido con algo de retraso, que la testigo ha justificado en el pánico que sentían tanto ella como su hijo. Después de un primer intento infructuoso de citarla, el magistrado le había advertido de que una nueva incomparecencia supondría una multa de entre 200 y 5.000 euros. Fuentes presentes en la declaración han señalado que lo primero que ha hecho ha sido explicar que, tras conocer a Ábalos en un acto, mantuvo contacto con él por Instagram y le pidió ayuda dada su complicada situación.

Esa ayuda llegó a través de quien era su asesor principal, Koldo García, que en su momento también le dejó 1.300 euros, que más tarde le devolvió. Las mismas fuentes han señalado que fue la esposa de Koldo, Patricia Uriz, la que le redactó el currículum, porque ella solo envió una foto. Y supo que tenía datos falsos porque su jefe en un momento dado le dijo que estaba "desaprovechada" con un currículum tan excepcional y le sorprendió.

Señaló que el contrato llegó tras realizar dos entrevistas, la primera telefónica, para ser encargada de una tienda que querían abrir en los bajos de la estación de Oviedo para trenes de lujo, puesto para el que consideraba que tenía experiencia porque había tenido una agencia de viajes en Oviedo. Trabajó en la empresa pública entre diciembre de 2019 y febrero de 2022, aunque un poco antes se le concedió una baja médica por acoso, que afirma se debía a que debería investigar a la empresa, porque "veía cosas que no le cuadraban" y que le cambiaban de puesto para no se enterara. Aseguró que informó de todo a los ministros de Transportes que sucedieron a Ábalos y al presidente asturiano.

Explicó que cuando contó a Koldo los problemas que tenía en la empresa le dijo que no fuera hasta que los arreglase. El juez se interesó entonces por los mensajes que este intercambió con quien la propia Claudia Montes identificó como José Ángel Méndez, que era director de Logirail en ese momento, que le pedía explicaciones sobre su ausencia. La testigo respondió que Koldo le decía que era su jefe y recordó que el expediente de despido por no ir a la oficina, acabó cuando a los que despiden es a sus superiores. El instructor también le preguntó por los mensajes "obscenos" que según le dijo a Ábalos le mandaba Koldo.

Sin competencias

El intructor también ha tomado declaración como testigo a Juan Ignacio Díaz Bidart, exdirector de Gabinete de la que fue ministra de Industria Reyes Maroto, actual portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Las mismas fuentes han señalado que se ha amparado en las miles de reuniones que en ese momento tenía y que aún se hacían con mascarilla para no poder aportar detalles sobre el encuentro que mantuvo con el socio de Aldama, Claudio Rivas, y la empresaria que afirmó haber llevado efectivo de parte del primero a la sede socialista de Ferraz, Carmen Pano.

Ha asegurado que acudió a la misma con dos funcionarios cuyo nombre no recordaba y que cree que ni se lo comunicó a la ministra, porque la entendía protocolaria, ya que él no tenía competencias para conceder licencias de operador de hidrocarburos. Las acusaciones sostienen que se mantuvo para concederle una a la empresa Villafuel.

La acción popular consideraba que la compra de una casa en la provincia de Cádiz por Have Got Time, para después arrendársela a Ábalos, podría estar vinculada con la obtención de la citada licencia. Aunque quien figura como administradora de la entidad es la hija de Carmen Pano, Leonor González Pano, que también está imputada en el fraude de hidrocarburos, los investigadores consideran que el real es Rivas.