Marlaska asume "desajustes y errores" en la compra suspendida de munición a Israel

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que haya supuesto una crisis para el Gobierno la adjudicaciòn y abrupta marcha atrás en la compra en Israel de munición para la Guardia Civil, que llevó a Pedro Sánchez a desautorizarle públicamente.

No obstante, en la misma comparecencia que ha protagonizado en el Congreso este miércoles, ha admitido: "Este contato ha generado un problema, desajustes y errores puntuales que no me cuesta asumir en primera persona".

El contrato con la firma israelí IMI "está en proceso de rescisión", ha ratificado Marlaska, sin entrar al detalle de cómo se rescinde el contrato, solo que la fórmula de rescisión "implica a otros departamentos".

El titular de Interior ha asegurado que en su departamento se toman "medidas para que algo así no vuelva a producirse".

Mandó parar

Según el ministro, fue él mismo el que pidió -"ordené de manera inmediata", ha dicho- parar la tramitación del contrato cuando, en octubre pasado, conoció cuál era la empresa adjudicataria. Israel Military Industries iba a suministrar dos de los tres lotes en que se dividía la contrata.

El motivo de que la licitación siguiera adelante ha sido explicado por Marlaska de la misma manera que ya había trascendido de fuentes gubernamentales: por la ley de contratos públicos, "no encontrábamos ninguna forma que no implicase un perjuicio patrimonial para el Estado". Y la Abogacía del Estado, ha dicho, tenía la misma opinión.

El contrato de munición fue licitado el 21 de febrero de 2024 por los órganos económicos de la Guardia Civil, ha recordado, por una cuantía de 6,8 millones de euros. Marlaska ha asegurado que el procedimiento fue sometido "a un control exhaustivo de los órganos competentes de la Administración".

Marlaska ha repetido dos veces su acuerdo con la medida: “Compartimos sin fisuras el compromiso del gobierno español con la causa palestina y la paz en Oriente Medio, y lo hacemos con convicción. Y eso incluye nuestra negativa a vender o comprar armamento al Estado de Israel y sus empresas”.

Genocidio

El ministro ha arrancado su comparecencia negando que a la Guardia Civil le esté faltando munición en estos momentos a causa de la suspensión de esta compra.

El diputado de Sumar Enrique Santiago ha justificado la presión que en el seno del Gobierno ejerció su formación para vetar ese contrato: las firmas israelís de armamento "son empresas directamente vinculadas al genocidio", y ha recordado que esas firmas "celebran en sus redes sociales los bombardeos sobre población civil en Gaza".

Ha extremado la presión Santiago exigiendo a Marlaska que el Gobierno va a tomar medidas para que suministros relacionados con la matanza "no vuelvan a tocar nuestros puertos y aeropuertos".

"Siguen haciéndolo"

La diputada del PP Sofía Acedo Reyes ha acusado de falsedad al Ejecutivo: "¿A quién creen que toman el pelo? -ha clamado-. Llevan ustedes contratando material isrealí para la Guardia Civil, la Policía y Defensa a empresas israelís desde que entraron en el Gobierno de España y siguen haciéndolo a día de hoy", ha clamado.

Acedo ha criticado que la rescisión -llevada a cabo “como consecuencia de la presión de sus socios”- se toma “en contra del criterio de la Abogacía del Estado” y pese a que la Guardia Civil ha acreditado que la munición de otras firmas da problemas y se demostró defectuosa”.

Ha dicho la parlamentaria popular que los seis millones de euros del contrato “deberían pagarlos a escote el presidente del Gobierno y todos sus ministros”, y a espetado a Marlaska: “¿Qué va a hacer, señor ministro? ¿A que subordinado suyo ha empujado a prevaricar?”

Acedo ha mezclado el caso de las balas de la Guardia Civil con alusiones al plan de gasto en defensa del Gobierno, de más de 10.000 millones de euros, “que toda la izquierda se traga sin rechistar”.