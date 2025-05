Directo | Feijóo remueve el informe de la UCO contra Santos Cerdán y Sánchez lo respalda como “persona honesta”

Nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo marcado por las denuncias de presunta corrupción. El líder de la oposición se ha referido a “mordidas” del Gobierno por el “rescate a empresas”, “comisiones por contratos de obra pública” o “malversación de caudales públicos” para finalmente poner el foco en el “número dos de Sánchez”, en referencia al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. “¿Cuántas veces tiene que interesarse por obras públicas para que se adjudiquen?”, le inquirió durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. Sánchez lo acusó de dedicarse “a difamar a personas honestas” y, con el congreso nacional del PP en el horizonte, removió las diferencias con el sector duro del partido para recriminar a Feijóo haber “salido de Galicia para acabar gobernado desde un ático en Chamberí”, en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

Cerdán se defendió públicamente este martes para negar cualquier implicación ante las informaciones en diversos medios sobre que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil prepara un informe, en el contexto del caso Koldo, donde se apuntaría a su participación. Tras insistir en que todo lo publicado “es mentira”, como que habría recibido dos vehículos de la trama por interferir en licitaciones públicas, ha concedido que como diputado por Navarra “muchas veces he preguntado por obras” en este territorio. “Y como coordinador territorial del PSOE en 2020, también por obras en el resto del territorio, como yo y los 350 diputados del Congreso”, para concluir que “ninguna de esas es constitutiva de delito”.

“Ustedes en la oposición con casquería, nosotros a gobernar”, le recriminó Sánchez tras poner en valor los datos de crecimiento económico y afear que desde su llegada a La Moncloa “se inventan todos los días una crisis” sin resultados. Sánchez aprovechó también para volver a llamar la atención contra “la barbarie de Netanyahu” y afear a Feijóo de falta de humanidad por responder a esta situación con “chistes de Franco”.

Feijóo acusó a Sánchez de levantar cortinas de humo, como "querer investigar el televoto de Eurovisión, frente a un escenario que dibujó como de corrupción generalizada, pero también de caos. "La sensación en la calle, la que no puede pisar, es que el único servicio puntual en España es Hacienda", dijo tras cifrar en casi un centenar las subidas de impuestos y contradecir los datos macroeconómicos del Gobierno con la economía real de las familias.

"El PIB no se come, hay que transformarlo en bienestar", conminó para poner sobre la mesa el aumento del precio de los alimentos o las dificultades de los jóvenes para emanciparse por el precio de la vivienda. "El Gobierno vacía la nevera de los españoles y llena el bolsillo de los corruptos", concluyó Feijóo.

"Acoso y derribo"

En Moncloa insisten en el mensaje de que "el Gobierno se dedica a gobernar" frente a lo que tildan como estrategia de acoso y derribo". "No soportan que gobernemos", explican respecto a la oposición de "asedio" en la que explican que no están dispuestos a caer para no despistarse en "tener que desmentir mentiras". La "hipérbole", concluyen las mismas fuentes, "no es sostenible" avisando que "faltan dos años" para la convocatoria electoral.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) y el vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo (d), durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. / Marta Fernández - Europa Press

El PP y Vox han querido aprovechar la sesión de control de este miércoles en el Congreso para preguntar al Gobierno cuándo asumirá responsabilidades por los "escándalos" de corrupción y cuántos imputados está dispuesto a aceptar. La sesión la abrió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien como acostumbra ha registrado una pregunta abierta para el presidente Pedro Sánchez, que le permitirá hablar de distintos temas. "¿Cree que usted y su Gobierno que pueden hacer lo que quieran?", rezaba textualmente su interrogante.

De su lado, el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, interrogó al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para saber "cuál será el próximo investigado de su Gobierno". También puso el foco en Bolaños la portavoz adjunta del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo, para pedirle explicaciones por los ataques del Gobierno "a los contrapesos democráticos", todo ellos después de que el ministro socialista afirmase que la instrucción del llamado 'caso Begoña' que está llevando a cabo el juez Peinado "es motivo de preocupación máxima" para quienes defienden "la imparcialidad de los jueces".