Feijóo presenta los avales para ser reelegido presidente del PP y vencer a Sánchez: "Esto es mafia pura"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes 94.501 avales que ha recabado dentro del partido para optar a la reelección como presidente de la formación ante el XXI congreso nacional extraordinario que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio.

En una intervención en la sede nacional, con un breve turno de preguntas, Feijóo ha agradecido a sus compañeros el apoyo y se ha dicho mejor preparado para alcanzar la Moncloa tras tres años como presidente del PP y jefe de la oposición. En el turno de la prensa, ha respondido preguntas sobre la información de 'El Confidencial' publicada el lunes en la que se explica que Leire Díez, antigua teniente de alcalde del PSOE, se reunió con un investigado por la Audiencia Nacional para obtener información en contra de un investigador de la Guardia Civil que trabaja, entre otros, en los casos que afectan a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, el hermano de este y el 'caso Koldo'.

"Esto es mafia, pero mafia pura, practicada en la sede de un partido político que es el partido del Gobierno", ha afirmado Feijóo, aunque 'El Confidencial' no ha ubicado la reunión de la que publicó imágenes en la sede socialista de la calle de Ferraz. En todo caso, olvida Feijóo que María Dolores Cospedal, en 2009 (cuando era secretaria general del PP y esta formación presidía el Gobierno con Mariano Rajoy), se reunió en la sede de Génova con el comisario José Villarejo para preguntarle por las investigaciones de los 'papeles de Bárcenas' y la 'trama Gürtel'. La cita se conoció porque años después se publicaron unos audios en los que Villarejo le decía a Cospedal en el edificio de los populares que habían "hecho todo lo posible por romper" un disco duro con información comprometedora para el PP.

En la rueda de prensa, en la que no se le ha preguntado ni por Carlos Mazón ni por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sí que se le ha planteado si en la ponencia política que se va a debatir cara al congreso quiere que quede aclarada la política de pactos post-electorales. Tanto con Vox como con los partidos independentistas, se le ha explicitado. Y ha dicho que no, que no cree necesario detallar por adelantado si estaría abierto a sellar esas alianzas. "El nudo gordiano de la ponencia política es dirigirnos a los ciudadanos, no mirar al ombligo del PP ni mirar al ombligo de otros partidos políticos. Creo que no lo necesitamos realmente. Nosotros no nos vamos a presentar a las elecciones mirando si sumamos con todo el arco parlamentario para impedir que gobierne [el PSOE]. Nos vamos a presentar para ganar y después de ganar para gobernar", ha respondido.

Otro aspirante

Además de Feijóo, ya hay un exdirigente del PP valenciano que ha anunciado su intención de competir por la presidencia del PP. Se trata de José Luis Bayo, expresidente de Nuevas Generaciones del partido en la Comunitat Valenciana y portavoz de Iniciativa Regeneración del PP. Bayo, crítico con la gestión del presidente la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dijo este martes que prevé recoger estos días los 100 avales necesarios para formalizar su candidatura. No es la primera vez que trata de presidir el PP, ya que también presentó su precandidatura en el Congreso celebrado en 2018 --que aupó como líder a Pablo Casado--, llegando entonces a recoger 350 avales, aunque no todos fueron válidos y no llegó al mínimo exigido.