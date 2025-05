Igualdad asegura que el Gobierno se enfrentará a Madrid por "limitar derechos del colectivo LGTBI+"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el Gobierno va a enfrentarse "a esas comunidades autónomas que lamentablemente están legislando en contra del colectivo LGTBI+, de la igualdad, de la democracia y de los derechos", citando a Madrid.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en Torremolinos (Málaga), donde en las últimas semanas dos jóvenes han sido objeto de una paliza e insultos por una agresión LGTBIfóbica. Hasta allí se ha desplazado la ministra para visitar elPasaje Begoña, espacio símbolo de la lucha por los derechos LGTBI.

"Estamos viendo que las palabras generan violencia, que vamos hacia un mundo más violento y menos cívico, que enfrenta a la ciudadanía y a la sociedad. Y no podemos permitirlo, porque eso es el fin de la democracia", ha resaltado.

Redondo ha aludido al presidente valenciano, Carlos Mazón, por aprobar "leyes como la que aprobó ayer, donde vienen a restringir los derechos de las personas LGTBI" para "ocultar su responsabilidad en cientos de personas que acabaron falleciendo por la DANA". También a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "ha seguido con esa estrategia de vulnerar los derechos, de limitar los derechos del colectivo".

Sentencia del Constitucional

"Y no lo vamos a consentir. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que eso no se puede regular así. Vamos a seguir manteniendo la firmeza en las convicciones y la firmeza en la defensa de la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI, como no puede ser de otra manera, ha resaltado.

Se refiere a la sentencia del pasado mes de abril, en la que el Constitucional un aspecto importante de la legislación LGTBI de la Comunidad de Madrid, recurrida por el Gobierno.

La ley, que recortaba una legislación previa aprobada en 2016 por los propios populares, limitaba las posibilidades de que las organizaciones del colectivo LGTBI+ fueran admitidas y tomaran parte en los procesos judiciales o administrativos que se abran en defensa de sus derechos.

La ministra también ha manifestado que "es un momento para reivindicar" y ha señalado proyectos puestos en marcha en este sentido, las estrategias LGTBI o "toda una acción por ejemplo para que haya instituciones específicamente volcadas en reconocer y defender al colectivo como es la Autoridad Independiente que próximamente estará en funcionamiento".