Los cuatro momentos de la comparecencia sainete protagonizada por Leire Díez

Existen pocos precedentes de una comparecencia tan grotesca como la que ha protagonizado este miércoles en un hotel de Madrid Leire Díez, la exmilitante del PSOE acusada de ofrecer beneficios judiciales a cambio de material comprometedor contra la UCO, la unidad de la Guardia Civil encargada de las investigaciones que afectan al partido y a la familia de Pedro Sánchez. Díez no ha aceptado preguntas. Pero tampoco se han echado en falta. Aquí los cuatro momentos más extraños de la convocatoria.

Leire Díez llega media hora antes a la sala de su comparecencia. / José Luis Roca

Los dirigentes socialistas se han granjeado una merecida fama de poco puntuales. Sus actos suelen empezar con retraso. Pero no los de Díez. Ella ha llegado al recinto media hora antes. En lugar de esperar en algún reservado, se ha colocado detrás de la mesa donde iba a realizar declaraciones. Impasible, casi como una esfinge, ha permanecido callada durante todo este tiempo, frente a decenas de micrófonos y cámaras.

Leire Díez durante la rueda de prensa que ha ofrecido después de anunciar su baja del PSOE. / José Luis Roca

“No necesito explicar quién soy”, ha comenzado diciendo Díez a las 10 de la mañana, la hora exacta en la que había convocado a los medios. Tras insistir en que no estaba representando al PSOE durante sus oscuros tratos, que ella enmarca en un trabajo de investigación sobre la llamada “policía patriótica” y la corrupción en el sector de los hidrocarburos, ha dejado claro que no piensa estar callada. “Ni fontanera, ni cobarde. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones”, ha dicho.

Víctor de Aldama interrumpe la comparecencia de Leire Díez. / José Luis Roca

La declaración de Díez, leída y muy preparada, ha tenido un final abrupto. Cuando estaba a punto de acabar su relato, ha aparecido por sorpresa Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la ‘trama Koldo’ que salpica a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. Ha sido un momento confuso. No se sabía en calidad de qué había acudido a la cita, si como apoyo de Díez o como adversario. Pero la duda se ha despejado rápido. Aldama, que después ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que “saque” a España del “caos”, se ha dirigido directamente a la mesa desde la que hablaba Díez y le ha interrumpido con brusquedad. La exmilitante, visiblemente turbada, ha dado la comparecencia por terminada y ha abandonado la sala.

Víctor de Aldama persigue a Leire Díez. / José Luis Roca

Los momentos más tensos han llegado en ese momento. Aldama ha perseguido a Díez a grito limpio. “¡Esta señora es una sinvergüenza y una mentirosa!”, ha dicho el presunto comisionista. Pero Díez no estaba sola. En un nuevo vuelco, iba acompañada por Javier Pérez Dolset, un empresario investigado por desviar a Panamá más de 100 millones de dólares, quien también participó en la controvertida reunión de Díez para obtener información sensible sobre la UCO. Pérez Dolset ha ejercido de guardaespaldas, propinando un empujón a Aldama para apartarlo de la exmilitante socialista. El personal del hotel ha terminado llamando a la Policía.