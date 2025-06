La Conferencia de Presidentes agranda la brecha entre Sánchez y Page con un choque de agendas políticas

El distanciamiento entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page no tiene solo que ver con la política de alianzas del Gobierno o sus pactos con los partidos independentistas. Se circunscribe también al terreno programático y de las prioridades de agenda. Un choque que quedó patente en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona. El presidente de Castilla-La Mancha se opuso, junto al resto de presidentes del PP, a la propuesta de resolución que planteó el jefe del Ejecutivo para triplicar la inversión en vivienda en el próximo plan quinquenal de 2026-2030. Asimismo, se mostró especialmente duro con la financiación singular de Cataluña, como viene siendo habitual desde que se cerró este acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa, y exigió al Ejecutivo a poner fecha para que sea quien tome la iniciativa sobre la reforma del modelo de financiación autonómica y presente una propuesta.

Unas diferencias políticas que se sucedieron tras un frío saludo inicial entre Sánchez y García-Page. Un breve apretón de manos, sin intercambio de palabras, que contrastó con la mayor efusividad que el jefe del Ejecutivo mostró con otros presentes, independientemente de su color político. Si bien desde el entorno del presidente castellano-manchego subrayan que su relación personal con el líder del partido no es mala, constatan las fuertes diferencias a nivel político. “Que se acabe la política del ‘yo invito y tú pagas’”, reprochó el presidente de Castilla-La Mancha ya dentro de la sala. Reclamó además que solo haya una mesa de negociación dentro del régimen común. “Ningún privilegio, en versión singular ni ninguna otra”, apostilló.

En caso de que el Gobierno no presente una propuesta y “sigan negando el problema”, García-Page avanzó que enviará al Congreso una propuesta propia que tildó de “progresista”. El líder de los socialistas castellano-manchegos, el principal barón crítico con Ferraz que gobierna con mayoría absoluta en su comunidad autónoma, fue el único representante del PSOE en la cita que se opuso a la propuesta del Ejecutivo sobre vivienda.

Se trata de un plan que buscaría incrementar la financiación hasta los 7.000 millones de euros, pero a cambio de que las comunidades autónomas asuman el 40% de esta inversión, cuyas competencias son principalmente autonómicas. Es esta contrapartida por la García-Page se mostró en contra, aunque no llegó a votarse la propuesta de resolución como reclamaron los populares.

“No compartimos poner el 40% del Plan de Vivienda porque eso supondría recortar en sanidad, dependencia o educación”, justificó respecto a este punto. Al mismo tiempo, reclamó que se tenga en cuenta la situación financiera de cada comunidad para que no sea “una aportación lineal”. El aumento de los recursos que puso sobre la mesa el presidente del Gobierno, sin lograr acercar posiciones, se enfocaría a la construcción y rehabilitación de vivienda pública "en régimen de propiedad y alquiler".

El otro compromiso de "corresponsabilidad" a las comunidades en materia de vivienda, para incrementar la financiación, tiene que ver con los portales sobre vivienda, como Idealista y Fotocasa, a los que acusa de tener “el monopolio de la información” y ser “de dudosa fiabilidad”. “Proponemos la creación de una base de datos pública que permita a la ciudadanía y a las Administraciones conocer los precios reales de compra-venta o alquiler”, trasladó durante su intervención inicial el jefe del Ejecutivo. En lo que sí se mostró de acuerdo fue en el plan para la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas que promueve el Ejecutivo.

Adelanto electoral

Lo que evitó el presidente de la Castilla-La Mancha fue seguir al resto de representantes autonómicos del PP en su exigencia unánime de pedir un adelanto electoral. No tanto porque no comparta esta demanda, pues la deslizó durante los días previos a la cumbre de Barcelona, sino por el hecho de entender que “este no era el foro”, según fuentes cercanas.

En medio de la tormenta por el caso Leire Díaz, tras destaparse unos audios de esta militante del PSOE maniobrando contra responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el presidente de Castilla-La Mancha replicó que "no puede volver a pasar" que la política nacional "arrastre al PSOE en los territorios, en referencia a las elecciones municipales y autonómicas de 2023. En este sentido, apuntó que si eso significa que las elecciones nacionales sean anteriores "creo que la inmensa mayoría lo preferiría".